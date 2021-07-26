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打麻將染疫機率達100％ 一張表看哪些是高感染率活動

聯合新聞網 / 綜合報導
打麻將感染率達100％。圖／取自臉書
打麻將感染率達100％。圖／取自臉書

近期國內疫情稍微和緩，行政院宣布明日起降為第二級防疫警戒狀態。彰化縣府日前製作一張「在不同接觸環境之下的感染率」圖表，其中指出「同桌打麻將」感染率高達100％，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在密閉空間長時間相處會大幅增加感染風險。

彰化縣府25日記者會中，葉彥伯說明在不同接觸環境之下的感染率，包括同桌麻將100％、同住一戶與同間宿舍高於80％、歌唱社團活動75％、同病室病人75％、共乘轎車67％、同戶分層同住50％、泡茶聊天33％、親友聚會派對20％、學校同班同學3-6％、職場同辦公室3-6％。

葉彥伯表示，在密閉空間長時間共處，尤其是處於通風不良的場所，都會增加感染風險，上述活動多需拿下口罩飲食、聊天、唱歌，或可能口罩穿戴不正確等，都會導致染疫。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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