桃園加強旅館稽查 彰化台南宣布指引

「汽車旅館容易隱藏確診，會請警察局、衛生局、觀光局聯合加強稽查！」桃園25日無新增確診，市長鄭文燦宣布桃園降級指引，開放電影院、夜市，但仍不開放社區關懷據點。彰化也宣布降級指引，漁船最高容流量為6成，漁港餐廳則是1半人數。台南則決定有限開放市民活動中心。

宗教活動有限開放

鄭文燦表示，雖然三級警戒要降級，但個人防疫仍不能中斷，因此採取「階梯式解封」，口罩還是要戴好，隨著疫苗施打率，以及如果降級後疫情仍可控，才有機會一步步往下解封。幼兒園需要配合中央指引，80%以上的人員需施打疫苗，未打疫苗者需提陰性報告，且之後還要持續篩檢。

他也宣布，因應中元普渡將至，動態活動與流水席都不能辦理，小型的擲筊如果無法落實每次消毒也不能舉辦。另外參拜也不開放，民意代表也不要參加公祭或普渡。活動需以室內50人、室外100人為原則，超過需要提防疫計畫，最大限制是室內100人、室外500人，若無法配合仍需取消或延期。

此外，由於近日有汽車旅館傳出群聚確診，鄭文燦說，會請警察局、衛生局與觀光局聯合稽查，業者也要配合舉報，如果未舉報最高罰15萬、舉報則可發獎金2.25萬。他也呼籲民眾若確診，一定要積極告知足跡，讓衛生局可順利擴大匡列，「否則每個確診案對於疫調人員來說，都是很大的負擔。」

漁港降載1半

彰化縣公布的降級標準中，餐飲業一定要有隔板、吧檯禁止顧客用餐與自助餐專人夾菜，也可以實體搭配視訊會議的方式舉行理監事會議與選舉。演藝業方面，如果需要脫口罩的演員需要3日內陰性證明，而彰化王功漁港將降載開放5成，漁船的容留人數也僅開放6成，需做好實聯制、社交距離。

台南市衛生局則表示，室內必須遵守2.25平方公尺、室外則是1平方公尺的社交距離，宗教場所有條件開放，室內不得超過50人、室外不超過100人，如有住宿需求必須1人1室。另外，桃園仍不開放市民活動中心，但台南決定按室內50人指引採有限開放，不過仍不開放餐會活動與電腦伴唱機。

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