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解封百密難免一疏 不如規範原則課責

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
指揮中心雖宣布27日起降至2級警戒，但仍存在許多限制，讓降級的效果大打折扣。（Photo on Pixabay）
指揮中心雖宣布27日起降至2級警戒，但仍存在許多限制，讓降級的效果大打折扣。（Photo on Pixabay）

指揮中心23日公布降級後的防疫指引，出現許多矛盾，引人議論。像是在戶外、運動時仍需戴口罩、開放水域但不開放游泳池等，各場域的人數上限也非常複雜。在各行各業都亟欲解封下，指揮中心與其事無鉅細，訂指引卻動輒得咎，不如只制定基本防疫原則，其餘規範讓各業別制定，若有因此染疫，應予以重罰。

標準讓人眼花撩亂

指揮中心23日公布新的降級警戒標準，但其中許多標準並不一致，包括開放水域但不開放游泳池；開放潛水不開放浮潛；室外活動人數上限100人，文化部卻開放室外展演可容納250人；夾娃娃機店要專人管理，自助洗衣店卻不用等等，讓民眾無所適從，許多業者盼望解封也落了空。

特別是指揮中心指引規定在室外運動要戴口罩，但遭到民眾質疑，這樣根本無法好好運動，且近身接觸的籃球、足球等運動都沒有開放了，為何在保持社交距離下還要戴口罩？此外，指揮中心雖開放內用，但各縣市規定不同，如果民眾跨縣市旅遊到不開放餐廳內用的縣市，到底要依循什麼標準？外界也霧裡看花。

降級與之前幾無差別

再者，指揮中心雖開放漁港、漁船，卻不開放遊艇，且沒有說明開放人數；而指揮中心雖然宣布降級至2級警戒，但室外還是要戴口罩，與原本2級警戒規定矛盾，也讓民眾質疑這次降級與過去3級警戒沒有差別。雖然宣布降級，但防疫規定仍嚴格，游泳池、桌遊店還是無法解封，防疫的標準讓人無所適從。

一般建議，與其大量列舉各行各業防疫指引，規定許多雞毛蒜皮的細節，指揮中心不如制定基本原則，如統一室內外社交距離、室內都要戴口罩等，並以滾動式調整防疫限制，放手讓各行業制定防疫規範，若有違反、造成破口，以致染疫傳播，則可勒令停業或處以罰則，甚至由地方政府連坐處分，才是真的「警戒降級」。

否則，仍有許多受創甚深的行業無法復業，以致政府想透過警戒降級、恢復經濟活動的目的徒打折扣、惹發民怨。

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