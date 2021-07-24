2級警戒後公務員赴台限制 金馬澎各有調整

疫情警戒即將降到第2級，金門縣政府今天宣布，27日起公務人員非必要公務行程暫緩赴台；澎湖縣政府同意必要時可赴台洽公；連江縣則將討論之前暫停公務赴台專案是否鬆綁。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，自27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，金門縣府今天進一步說明相關因應措施表示，公務人員非必要公務行程暫緩赴台，私人行程赴台者後，應自我健康監測14天。

金門縣政府人事處長蔡流冰表示，3級警戒時期，縣府公務員禁止公務赴台，降為2級後，則是非必要公務行程暫緩赴台，如需要與中央開會時，可以書面表達意見或是採線上會議方式，避免人員移動，造成防疫風險。

有關私人行程部分，蔡流冰表示，3級警戒時期，公務員如需赴台，必須向主管報備；27日之後雖無須報備，但回金後必須自我健康監測14天。

至於另外兩離島，澎湖縣政府表示，3級警戒期間，各項公開活動幾乎停擺，相關活動採取視訊或暫緩；降為2級後，縣府及所屬單位公務人員，必要時可以赴台洽公或開會，但需配合相關防疫措施與注意安全。

連江縣政府表示，因應疫情規定公務赴台出差未經專案奉准一律暫停規定，27日縣疫情指揮中心開會時討論是否鬆綁或相關配套措施。

商品推薦