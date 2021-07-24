疫情警戒降2級 太魯閣山屋及管制區仍關閉
全國疫情警戒自27日起至8月9日降為2級，太魯閣國家公園管理處指出，停車場開放數量、戶外容留數皆有增加，但山屋、生態保護區與錐麓古道等管制區步道維持封閉。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全國防疫警戒將於27日降級，太管處園區遊憩據點開放指引也因應調整。太管處指出，太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心、合流露營區及綠水野營地開放，實施實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫規定，室內容留人數上限50人；園內7處賣店恢復營運，餐廳內用原則依中央規定辦理。
太管處指出，各處停車場數量增加至原數量50%，熱門景點武嶺觀景台容留數調整為52人；戶外遊憩據點山月吊橋維持開放40%網路預約名額共100人，不開放現場候補。
太管處表示，園區內生態保護區與其他管制區步道（錐麓古道等）含山屋部分仍維持關閉，暫不開放；園區非管制步道除綠水等步道因工程施作關閉外，其餘都開放。
太管處指出，防疫規定，限制戶外100人以上活動，太管處將機動派員巡查並視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。
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