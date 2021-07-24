快訊

柔道／奧運初體驗並列第七 林真豪預約三年後再拚

沒去河南勘災卻先到西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

疫情警戒降2級 太魯閣山屋及管制區仍關閉

中央社 / 花蓮縣24日電

全國疫情警戒自27日起至8月9日降為2級，太魯閣國家公園管理處指出，停車場開放數量、戶外容留數皆有增加，但山屋、生態保護區與錐麓古道等管制區步道維持封閉。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全國防疫警戒將於27日降級，太管處園區遊憩據點開放指引也因應調整。太管處指出，太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心、合流露營區及綠水野營地開放，實施實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫規定，室內容留人數上限50人；園內7處賣店恢復營運，餐廳內用原則依中央規定辦理。

太管處指出，各處停車場數量增加至原數量50%，熱門景點武嶺觀景台容留數調整為52人；戶外遊憩據點山月吊橋維持開放40%網路預約名額共100人，不開放現場候補。

太管處表示，園區內生態保護區與其他管制區步道（錐麓古道等）含山屋部分仍維持關閉，暫不開放；園區非管制步道除綠水等步道因工程施作關閉外，其餘都開放。

太管處指出，防疫規定，限制戶外100人以上活動，太管處將機動派員巡查並視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

7月27日防疫降二級 高市圖及各藝文場館採預約制

疫情調降 玉管處憂路殺再起 野生動物變「小扁」

二級強化警戒適度解封 屏東部分森林場域再鬆綁

開放休閒農場、漁港垂釣、娛樂漁船 但批發市場仍降載

相關新聞

宜蘭縣餐飲業內用不同步 8月3日起開放原因曝

疫情警戒27日降為二級，宜蘭縣開放內用與否備受關注，縣長林姿妙今天下午宣布，延後到8月3日再開放，她表示支持中央政策，但...

嘆降級是「賭一把」心態 毒理專家憂風險高：這3件事絕不做

國內本土疫情漸緩，防疫警戒將於27日起調降為二級，讓符合指引的各場所能恢復運作，引發各界關注。毒理專家、中原大學生科系副教授招名威就表示，「降級不解封」其實仍相當危險，甚至可說是「賭一把的心態」，他也提出降級後仍應持續避免的3大活動，呼籲民眾切勿鬆懈。

不再逆時中！內用規定出爐 鄭文燦：這一步總要跨出來

桃園開放27日警戒降級餐廳內用，市長鄭文燦今公布相關防疫規範，除了梅花座、座位隔板和實聯制，另要求業者要戴口罩、面罩和手...

宜蘭縣12個風景區 727起降載開放

疫情警戒降為二級，宜蘭縣政府今天宣布，縣轄風景區自7月27日至8月2日採降載開放為原則。工旅處指出，縣轄景區內露營、烤肉...

新北餐飲內用下周有曙光？ 侯友宜：每周滾動式檢討

面對中央解封餐飲內用，雙北仍不同調，新北市長侯友宜表示，防疫措施的鬆綁還是要「階梯式執行」，不過市府會每周滾動式檢討，因...

台中有條件開放內用 餐廳期待、小吃店「驚驚」先外帶

中央疫情指揮中心宣布7月27日降至二級，台中市有條件開放餐飲內用，對於餐廳內用終於放寬，築間餐飲集團表示已經期待已久，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。