北市市場免身分證分流 托嬰與身障恢復收托

國內本土疫情漸緩，防疫警戒將於27日起調降為二級，讓符合指引的各場所能恢復運作，引發各界關注。毒理專家、中原大學生科系副教授招名威就表示，「降級不解封」其實仍相當危險，甚至可說是「賭一把的心態」，他也提出降級後仍應持續避免的3大活動，呼籲民眾切勿鬆懈。

2021-07-23 16:59