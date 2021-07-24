北市市場免身分證分流 托嬰與身障恢復收托
台北市長柯文哲今天宣布，因應降級，北市傳統市場等取消身分證分流管制，依舊禁內用與試吃；長照、日照、托嬰中心恢復原收托數。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布27日起部分鬆綁指引。
批發市場、傳統市場、夜市等取消身分證分流管制，維持僅外帶、禁內用及試吃，柯文哲並呼籲不要每天去市場、一次買足。
此外 長照、日照、托嬰中心恢復原收托數，托嬰師生照顧比建議1：4。機構內工作人員需80%以上接種疫苗，還沒打的須有3天內快篩或PCR陰性證明。
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