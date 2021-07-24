警戒降級雙北餐飲仍禁內用 多數縣市有條件開放

中央宣布7月27日全國疫情警戒降為2級，包括台南、高雄等多數縣市政府皆宣布有條件開放內用，但疫情相對嚴峻的雙北地區則仍禁止餐廳內用，台中市則仍在研議。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央疫情指揮中心昨天宣布7月27日至8月9日全國疫情警戒從3級降為2級，室內放寬至50人、室外100人，婚宴、公祭可開放，餐飲內用原則依衛福部規定處理，各地方政府可在此原則下視疫情需要有調整空間。

但由於雙北地區仍有零星感染，台北市政府表示，群聚用餐、內用等暫不開放，「再觀察一週」，且戰且走。新北市政府也表示，餐飲業仍維持不內用、只外帶原則，包括餐廳、超商、賣場與婚宴都不開放，並隨疫情變化調整。

台中市長盧秀燕則指出，這項決策較困難，要考慮疫情安全與穩定性。中央宣布降級，部分縣市仍禁內用，需觀察禁止縣市人潮是否流動至其他縣市，加上各縣市狀況不一，為讓市民安心，市府將在27日前持續評估。

桃園市長鄭文燦指出，餐飲內用等原則上遵照中央指引、部分微調；整體會採階梯式鬆綁，不會急著今天決定。

台南市長黃偉哲則宣布，台南市27日起開放餐飲內用，須採梅花座且使用隔版，相關單位也會稽查。高雄市長陳其邁也宣布開放餐廳內用，但須加裝三面式隔板、桌距要維持1.5公尺社交安全距離，夜市、市場建議外帶，而婚宴則因圓桌難維持距離而建議暫緩。

而同樣在北部地區，基隆市長林右昌跟雙北不同調，昨天即宣布跟進中央，開放基隆市場、夜市、餐廳自27日起餐飲內用，但須採梅花座、設置隔板，保持社交距離。宜蘭縣長林姿妙則表示，宜蘭緊鄰雙北，近日須與餐飲業者討論防疫措施後，8月3日起開放餐廳內用。

另包括新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、金門縣政府皆表示，餐飲業內用部分恢復內用，但遵循中央等防疫指引，遵守實聯制、使用隔板、梅花座等規定，民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

彰化縣政府則表示餐飲業開放內用規定，需落實從業人員健康管理戴口罩、勤洗手、預約打疫苗、有症狀要篩檢、每週進行家用快篩檢測。顧客用餐採實聯制、入口處量體溫等。

屏東縣政府表示，餐廳依中央指引開放內用，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，如有內用須專人服務烹煮並符合防疫指引。百貨、賣場美食街用餐區容留人數以座位數1/2為上限；市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。

台東縣政府表示，有關餐飲部分依照中央規定。夜市部分，開放攤位增加至3/4，遊戲攤位除外，禁止邊走邊吃，一律外帶。花蓮縣政府指出，餐飲內用原則依照中央規定開放，維持實聯制、桌距、梅花座或隔板等規定。

澎湖縣政府表示，澎湖縣在13日微解封時，是全台唯一有條件開放餐廳內用的縣市，對於27日警戒降至2級，澎湖維持中央指引，在必須有隔板、梅花座與1.5公尺距離等條件下開放餐廳內用。

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