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降級將至高雄有條件開放餐廳內用 小店怨難落實新規

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄有小吃業者擔心，降級之後，疫情仍有再度升溫的可能，因此，不會趕在27日後，就開放內用，會觀望一周，再來決定是否跟進開放內用。記者陳弘逸／攝影
高雄有小吃業者擔心，降級之後，疫情仍有再度升溫的可能，因此，不會趕在27日後，就開放內用，會觀望一周，再來決定是否跟進開放內用。記者陳弘逸／攝影

行政院長蘇貞昌日前宣布，7月27日起疫情三級警戒調降至二級。高雄市政府今宣布相關降級規範，包括餐廳可有條件開放，除桌距需要1.5公尺，用餐座位則須裝設ㄇ字型隔板。有業者因店內空間狹小無法落實，決定仍不開放內用，維持外帶服務。

27日起防疫降級，餐廳有條件開放內用，座位需裝設ㄇ字型隔板隔板；對此有連鎖餐廳業者表示，在先前「微解封」消息傳出時，就已經著手座位隔板設置，即使部分隔板非ㄇ字型，只要稍微調整一下，即可符合降級內用的規範。

連鎖餐廳業者說，雖然是有條件開放內用，但也期待業績能慢慢回升，且能內用也讓更多人有地方用餐，不用外帶後，煩惱要該去哪裡吃。

高雄有小吃攤業者說，店內的空間原本就不大，若要桌距抓1.5公尺，且須裝設ㄇ字型隔板，內用空間將會大大壓縮，且未必小攤販都能做到，決定依然不開放內用。

此外，有小吃業者擔心，降級之後疫情仍有再度升溫的可能，所以不會趕在27日馬上開放內用，將先觀望1周，再決定是否跟進。

高雄連鎖餐廳業者，先前傳出「微解封」時，就已經著手將座位隔板設置完成。記者陳弘逸／攝影
高雄連鎖餐廳業者，先前傳出「微解封」時，就已經著手將座位隔板設置完成。記者陳弘逸／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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