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推拿、腳底按摩等4類民俗調理業 27日將開放

中央社 / 台北24日電

衛福部今天宣布，因應27日防疫降級，整復推拿、腳底按摩、經絡調理、視障按摩等4類民俗調理業將有條件開放，但工作人員、消費者都須全程戴口罩，禁止個人密閉包廂。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，過去一週每天感染源不明個案都不到10例，中央流行疫情指揮中心宣布27日起全台降為2級管制，許多場所將恢復開放。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，衛福部訂定民俗調理業防疫指引，符合相關規定者可於27日恢復開放。

羅一鈞解釋，所謂民俗調理業業者包括整復推拿、腳底按摩、經絡調理與視障按摩等4大項，無論工作人員、消費者都必須戴口罩，每次服務完畢後，工作人員的口罩、面罩、手套都必須更換清消，同時落實人員造冊、實聯制等規定。

羅一鈞指出，所有服務將採預約制，服務間隔至少15分鐘，並採人流管制、服務降載，工作環境須保持空氣流通，每天清消2次，躺床及座位至少間隔2公尺並放置阻隔物，也禁止個人密閉包廂。

羅一鈞說，飲食規定方面，消費者除了必要飲水外，其餘全面禁止飲食；人員用餐則須保持距離並裝隔板。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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