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整理包／各縣市餐飲「二級解封」一次看！雙北禁內用、高雄有但書

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心宣布三級警戒降到二級，27日起開放到室內50人、室外百人上限，餐廳、超商、賣場依規定可內用等。 圖／聯合報系資料照片
指揮中心宣布三級警戒降到二級，27日起開放到室內50人、室外百人上限，餐廳、超商、賣場依規定可內用等。 圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心昨(23)日表示，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業如果有適當防疫措施，也開放內用，不過新北市長侯友宜、台北市長柯文哲在討論之後，宣布不跟進，聯合新聞網也整理了全台餐廳是否開放內用，供讀者參考。

基隆市：開放內用。

台北市：禁止內用。再觀察一周。

新北市：禁止內用。再觀察一周。

宜蘭縣：禁止內用。一周內與業者討論措施，8/3開放。

桃園市：開放內用。相關防疫指引會制定「桃園版」的防疫規範。

新竹縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

新竹市：開放內用。店家須遵守中央防疫指引。

苗栗縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

台中市：仍待評估，等市府進一步公布。

彰化縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

南投縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

雲林縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

嘉義縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

嘉義市：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

台南市：開放內用。但禁止提供試吃、邊走邊吃，內用座位須採梅花座且使用隔板，桌與桌間距至少1.5公尺，並禁止併桌。

高雄市：開放內用。夜市部分須提出防疫計畫，經過核准才會開放內用，婚宴部分仍建議暫緩。

屏東縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

花蓮縣：仍待評估。縣府代理秘書長張逸華說，為慎重起見，會先召開跨局處會議，確認相關執行細節後，在降級前發布各項降級指引。

台東縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

金門縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

連江縣：開放內用。遵照中央疫情指揮中心防疫指引。

澎湖縣：仍未宣布。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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