降級不解封風險高 醫點名「最勇敢措施」：想到就頭皮發麻

昨行政院拍板定案7月27日降級不解封,並公佈二級的強化措施包括外出全面戴口罩,室內放寬至五十人、室外一百人,婚宴、公祭可開放。對此衛福部草屯療養院醫師沈政男發文分析,他也指出「最勇敢的措施」,更直言想到就會頭皮發麻,貼文引起熱議。

沈政男在昨(23日)個人FB發文分析疫情警戒降級的配套,直言當中「最勇敢的措施」是開放五十人以下婚宴。他提問若賓客間須保持社交距離,「那麼,圓桌該多大?」他指出若以邊長1.5公尺的十邊形計算,「圓桌的直徑大約是4.5公尺,相當於現有圓桌的三倍大。」

沈政男指出開放婚宴與遊覽車進食的難題,更作圖說明符合規定的圓桌將會是「現有圓桌的三倍大」。圖/取自 沈政男FB

他也列出遊覽車上進食的矛盾與風險,為了不違反社交距離規定,「等於一次可以有七個人在車上吃飯,而如果一車有五十人,得分成七次分開用餐。」他提醒台灣遊覽車群聚感染案例仍歷歷在目,「不要忘了,獅子王與葡萄媽媽,是怎麼傳染?傳染給多少人?」

沈政男指出幸好雙北尚未開放內用,他認為其他縣市若想開放,恐怕要更仔細思考實際上如何規定。他也贊同雙北晚一點解封,「侯友宜市長今天說,『不會放棄清零』,這是對的。」他直言如果病毒進到一個婚宴會場,或是十人圓桌餐會,「想起來都會頭皮發麻。」

沈政男點出目前的清零困境,除了疫苗對變種病毒的保護力不足,還有現在確診者多為活動力高的年輕人,「他們南北闖蕩,如入無人之境,實在讓人擔憂。」他點名高雄新增的一例病例,「打了兩劑疫苗,有恃無恐,趴趴走到處開趴」,讓他怒罵「Your fxxking party !」

針對疫苗保護力,他說明對於alpha變異株,「兩劑AZ疫苗的保護力是74.5%,而兩劑BNT是93.7%,然後一堆人在說,喔,打得到就是好疫苗。」讓他不禁直問「好在哪裡?」文末他提到奧運在東京開幕,而疫情仍然嚴峻,「a masked Olympic Games held under the shadow of virus,這要怎麼詮釋?」

