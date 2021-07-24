降級不解封風險高 醫點名「最勇敢措施」：想到就頭皮發麻

昨行政院拍板定案7月27日降級不解封，並公佈二級的強化措施包括外出全面戴口罩，室內放寬至五十人、室外一百人，婚宴、公祭可開放。對此衛福部草屯療養院醫師沈政男發文分析，他也指出「最勇敢的措施」，更直言想到就會頭皮發麻，貼文引起熱議。

沈政男在昨（23日）個人FB發文分析疫情警戒降級的配套，直言當中「最勇敢的措施」是開放五十人以下婚宴。他提問若賓客間須保持社交距離，「那麼，圓桌該多大？」他指出若以邊長1.5公尺的十邊形計算，「圓桌的直徑大約是4.5公尺，相當於現有圓桌的三倍大。」

沈政男指出開放婚宴與遊覽車進食的難題，更作圖說明符合規定的圓桌將會是「現有圓桌的三倍大」。圖／取自 沈政男FB

他也列出遊覽車上進食的矛盾與風險，為了不違反社交距離規定，「等於一次可以有七個人在車上吃飯，而如果一車有五十人，得分成七次分開用餐。」他提醒台灣遊覽車群聚感染案例仍歷歷在目，「不要忘了，獅子王與葡萄媽媽，是怎麼傳染？傳染給多少人？」

沈政男指出幸好雙北尚未開放內用，他認為其他縣市若想開放，恐怕要更仔細思考實際上如何規定。他也贊同雙北晚一點解封，「侯友宜市長今天說，『不會放棄清零』，這是對的。」他直言如果病毒進到一個婚宴會場，或是十人圓桌餐會，「想起來都會頭皮發麻。」

沈政男點出目前的清零困境，除了疫苗對變種病毒的保護力不足，還有現在確診者多為活動力高的年輕人，「他們南北闖蕩，如入無人之境，實在讓人擔憂。」他點名高雄新增的一例病例，「打了兩劑疫苗，有恃無恐，趴趴走到處開趴」，讓他怒罵「Your fxxking party !」

針對疫苗保護力，他說明對於alpha變異株，「兩劑AZ疫苗的保護力是74.5%，而兩劑BNT是93.7%，然後一堆人在說，喔，打得到就是好疫苗。」讓他不禁直問「好在哪裡？」文末他提到奧運在東京開幕，而疫情仍然嚴峻，「a masked Olympic Games held under the shadow of virus，這要怎麼詮釋？」

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