降到二級能撐多久？ 網一面倒揭「1問題」：可能馬上升回來

國內本土疫情有所趨緩，將於27日起降為二級防疫警戒，並開放符合防疫指引的行業及場所能恢復營運，引起各方關注。對此，有網友表示，下週開始確定降到二級，但有不少憂心的聲浪出現，似乎大多人都不看好降級措施，讓他好奇詢問「大家覺得二級可以撐多久？」引發討論。

行政院今早公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級，指揮中心也公布相關防疫指引，包含群聚限制改為室內50人與室外100人、超商及賣場內用區開放用餐、旅行團從9人擴大至50人、美容美體業和民俗調理業鬆綁等措施，不過有不少人都擔心降級後疫情有再度反彈的可能。

對此，一名網友在網路論壇PTT發文表示，確定降級的消息出爐後，感覺各界普遍並不看好這項措施，讓他好奇問起大家的看法，直呼「覺得這次二級可以撐多久呢？是兩週後準時爆發，還是會跌破眾人眼鏡、不會再有三級？」

文章一出引起熱議，許多網友都說「兩個禮拜吧」、「我猜至少14天」、「父親節過後吧，大家可能會跑到餐廳慶祝」、「一個月，然後再三級三個月」、「一個月吧，看看日本」、「韓國只解了幾天就爆了」、「真有黑數爆的話，大概就八月初就會升回來」、「至少兩週」等，幾乎都認為疫情不久後就可能升高。

此外，不少人則提到「大多年輕族群尚未施打疫苗」的問題，直言「很多第一劑疫苗都還沒打就降級，還真是樂觀」、「主要問題是年輕人還沒打到疫苗」、「都是年輕人的問題，二級出來了，還沒打的就好自為之」、「剩年輕人沒打，然後降級再爆發，再怪年輕人又鬆懈」。

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