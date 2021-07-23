降到二級能撐多久？ 網一面倒揭「1問題」：可能馬上升回來
國內本土疫情有所趨緩，將於27日起降為二級防疫警戒，並開放符合防疫指引的行業及場所能恢復營運，引起各方關注。對此，有網友表示，下週開始確定降到二級，但有不少憂心的聲浪出現，似乎大多人都不看好降級措施，讓他好奇詢問「大家覺得二級可以撐多久？」引發討論。
行政院今早公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級，指揮中心也公布相關防疫指引，包含群聚限制改為室內50人與室外100人、超商及賣場內用區開放用餐、旅行團從9人擴大至50人、美容美體業和民俗調理業鬆綁等措施，不過有不少人都擔心降級後疫情有再度反彈的可能。
對此，一名網友在網路論壇PTT發文表示，確定降級的消息出爐後，感覺各界普遍並不看好這項措施，讓他好奇問起大家的看法，直呼「覺得這次二級可以撐多久呢？是兩週後準時爆發，還是會跌破眾人眼鏡、不會再有三級？」
文章一出引起熱議，許多網友都說「兩個禮拜吧」、「我猜至少14天」、「父親節過後吧，大家可能會跑到餐廳慶祝」、「一個月，然後再三級三個月」、「一個月吧，看看日本」、「韓國只解了幾天就爆了」、「真有黑數爆的話，大概就八月初就會升回來」、「至少兩週」等，幾乎都認為疫情不久後就可能升高。
此外，不少人則提到「大多年輕族群尚未施打疫苗」的問題，直言「很多第一劑疫苗都還沒打就降級，還真是樂觀」、「主要問題是年輕人還沒打到疫苗」、「都是年輕人的問題，二級出來了，還沒打的就好自為之」、「剩年輕人沒打，然後降級再爆發，再怪年輕人又鬆懈」。
▪【疫情專題】7月23日本土增23例、1境外、2死
▪【今日疫情懶人卡】高雄連21天加零破功 台北郵局內勤員工確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言