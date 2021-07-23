衛福部將公布長照機構鬆綁規定 探病維持不開放

隨著新冠肺炎確診案例大降，加上疫苗覆蓋率持續增加，行政院今日（23）公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。中央流行疫情指揮中心最新公布的降級指引，說明調降警戒至二級的做法，包含七大原則、三大禁止，其中特別開放婚宴和公祭，包含美容美體業總計17個行業都在鬆綁範圍。

2021-07-23 14:28