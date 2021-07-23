衛福部將公布長照機構鬆綁規定 探病維持不開放
27日全台疫情警戒降至2級，各行各業規定紛紛鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天將說明長照鬆綁規定，但醫院探病暫時維持不開放。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，7月27日至8月9日全台疫情警戒從3級降至2級管制，根據規定，失智據點若符合主管機關防疫規定可開放，至於長照據點、醫院探病規定等，則暫未說明。
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