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防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

衛福部將公布長照機構鬆綁規定 探病維持不開放

中央社 / 台北23日電

27日全台疫情警戒降至2級，各行各業規定紛紛鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天將說明長照鬆綁規定，但醫院探病暫時維持不開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，7月27日至8月9日全台疫情警戒從3級降至2級管制，根據規定，失智據點若符合主管機關防疫規定可開放，至於長照據點、醫院探病規定等，則暫未說明。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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