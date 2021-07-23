嘆降級是「賭一把」心態 毒理專家憂風險高：這3件事絕不做

國內本土疫情漸緩，防疫警戒將於27日起調降為二級，讓符合指引的各場所能恢復運作，引發各界關注。毒理專家、中原大學生科系副教授招名威就表示，「降級不解封」其實仍相當危險，甚至可說是「賭一把的心態」，他也提出降級後仍應持續避免的3大活動，呼籲民眾切勿鬆懈。

針對27日將降為二級警戒，招名威在臉書發文表示，台灣的疫苗覆蓋率依舊不高，屆時降級仍需維持許多防疫規範，因此他認為，其實二級與當前的「微解封」有異曲同工之妙，即使很多人有生計上的考量，仍必須遵循目前「逐漸開放」的模式；他也強調「降級不解封」的狀態，還是有很大程度的風險。

招名威指出，只要稍微解封，就有確診數再度上升的可能，因此他列出降為二級後，自己仍會避免的3項活動，包含一、室內用餐，因為室內群聚開放到50人，難以維持先前限制的2.25平方米／人之社交面積；二、超商用餐，他認為超商人來人往，萬一真有確診者進店走了一圈，沒戴口罩用餐的感染風險太高；三、去逛夜市，雖然有100人限制及人流總量管制的雙重規範，但還是可能有人邊走邊吃、或到超商群聚用餐。

至於指揮中心規定游泳池、八大行業、遶境等宗教活動仍暫不開放，招名威則表示認同，不過他也直言，降為二級其實就是種「賭一把的心態」，能否如願控制好確診人數，誰都沒辦法說準，呼籲中央仍要準備好疫情再度擴散的應對策略，也提醒民眾不可掉以輕心。

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