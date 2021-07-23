幼兒園托嬰中心有條件開放 教職員須8成打疫苗
疫情指揮中心今天宣布，全國疫情警戒於27日起調降到2級，幼兒園、托嬰中心有條件開放，條件是教職員疫苗施打率須達80%，未施打者要持3天內快篩、核酸檢驗陰性證明。
中央流行疫情指揮中心今天表示，幼兒園、托嬰中心等非固定座位教育場域，開放條件是教師及工作人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率達8成，未施打疫苗或接種未達14天的人員，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7天定期快篩。
有固定座位的課照中心（安親班）、補習班，指揮中心給出的開放條件是，未施打疫苗或接種完不到14天的人員，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7天定期快篩。
幼兒園、托嬰中心、安親班、補習班內如果有無窗，或是無法維持通風的室內空間如地下室，仍不開放。
高中以下暑期活動也有所放寬，一樣是未施打疫苗或接種完不到14天的人員，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7天定期快篩。
指揮中心也開放高中以下學校運動團隊訓練，但全程要戴口罩，且採固定人員（禁止跨校），人數管制室內20人、室外40人，且不能住宿。相關工作人員如教練、防護員，如未打疫苗或接種完不到14天，一樣要有檢驗證明，每3到7天定期快篩。
指揮中心指揮官陳時中表示，上述3到7天定期快篩，基本上是7天快篩一次，但有疫調需求等特殊情況，就會要求3天快篩一次，以衛生單位要求為準。
教育場域中仍有一些維持不開放，包括樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。社區大學不開放實體課，但開放受理秋季班報名。
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