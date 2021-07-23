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7月27日起降至二級警戒「七通則三禁止」 圖卡攻略了解降級規則

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情趨緩降二級，民眾出門採買意願提高。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
疫情趨緩降二級，民眾出門採買意願提高。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

隨著新冠肺炎確診案例大降，加上疫苗覆蓋率持續增加，行政院今日（23）公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。中央流行疫情指揮中心最新公布的降級指引，說明調降警戒至二級的做法，包含七大原則、三大禁止，其中特別開放婚宴和公祭，包含美容美體業總計17個行業都在鬆綁範圍。

鬆綁政策包括，超商、賣場開放可室內用餐，也可舉辦室內50人、室外百人以下規模的婚宴，但不得逐桌敬酒。

旅行團從9人擴大至50人。水域活動如不能全程配戴口罩不開放。

現場演出活動，表演人員需附3-7天陰性證明，才能脫下口罩演出。

另美容美體業、民俗調理業也鬆綁，但須脫口罩才能做臉的服務則仍禁止。

製表／聯合新聞網
製表／聯合新聞網

指引中提到的通案性原則包括「七通則三禁令」如下：

七大通則

1.除飲食外，全程配戴口罩。

2.各大場所及商店保持實聯制。

3.保持社交安全距離。

4.維持人流控管或總量管制。

5.室內空間至少保持社交距離1.5公尺，室外空間至少1公尺。

6.室內人數限制50人，室外人數限制100人。

7.開放婚宴、公祭。公祭遵守內政部相關防疫規定處理；婚宴不得逐桌敬酒。

三大禁止

暫不開放的場域、行業及活動，包括游泳池八大行業遶境、進香等非固定地點宗教活動。

製表／中央流行疫情指揮中心
製表／中央流行疫情指揮中心

製表／中央流行疫情指揮中心
製表／中央流行疫情指揮中心

製表／中央流行疫情指揮中心
製表／中央流行疫情指揮中心

製表／中央流行疫情指揮中心
製表／中央流行疫情指揮中心

圖／疾管署
圖／疾管署

圖／疾管署
圖／疾管署

圖／疾管署
圖／疾管署

圖／疾管署
圖／疾管署

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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