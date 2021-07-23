7月27日起降至二級警戒「七通則三禁止」 圖卡攻略了解降級規則
隨著新冠肺炎確診案例大降，加上疫苗覆蓋率持續增加，行政院今日（23）公布自7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。中央流行疫情指揮中心最新公布的降級指引，說明調降警戒至二級的做法，包含七大原則、三大禁止，其中特別開放婚宴和公祭，包含美容美體業總計17個行業都在鬆綁範圍。
鬆綁政策包括，超商、賣場開放可室內用餐，也可舉辦室內50人、室外百人以下規模的婚宴，但不得逐桌敬酒。
旅行團從9人擴大至50人。水域活動如不能全程配戴口罩不開放。
現場演出活動，表演人員需附3-7天陰性證明，才能脫下口罩演出。
另美容美體業、民俗調理業也鬆綁，但須脫口罩才能做臉的服務則仍禁止。
指引中提到的通案性原則包括「七通則三禁令」如下：
七大通則
1.除飲食外，全程配戴口罩。
2.各大場所及商店保持實聯制。
3.保持社交安全距離。
4.維持人流控管或總量管制。
5.室內空間至少保持社交距離1.5公尺，室外空間至少1公尺。
6.室內人數限制50人，室外人數限制100人。
7.開放婚宴、公祭。公祭遵守內政部相關防疫規定處理；婚宴不得逐桌敬酒。
三大禁止
暫不開放的場域、行業及活動，包括游泳池、八大行業及遶境、進香等非固定地點宗教活動。
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