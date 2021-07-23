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鬆綁政策民眾怎麼看？從討論聲量看微解封的網路輿情

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
全台「微解封」話題近14日內的網路聲量表現。 圖片來源/Unsplash
全台「微解封」話題近14日內的網路聲量表現。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「微解封」話題近14日內的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

隨著每日確診人數逐漸趨緩，中央疫情指揮中心逐步宣布相關的管制鬆綁，引起民眾熱烈關注，但同時在社群平台上也出現了各種討論聲量，議題仍持續延燒。

指揮中心宣布「適度鬆綁」後聲量暴漲 解封場所引發熱議

微解封近14日討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
微解封近14日討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

7月8日中央流行疫情指揮中心正式宣布「適度鬆綁」疫情管制措施，並將全國三級警戒延長至7月26日，此後適度鬆綁的「微解封」相關話題便在網路社群中擴散。不少網友對於「適度鬆綁」的管制措施感到疑惑，同時也常見網友討論「有條件」的鬆綁標準為何，如有網友質疑「小孩安親班、補習班不能去？健身房可以去？」、「到底為什麼要開放內用」，但也有網友表示「微解封一方面能讓商家維持生計，一方面該防護的也要防護」，認為適度的鬆綁，更可以讓受疫情影響的店家，在符合管制措施的情況下，逐步開始營業。

另方面，在中央疫情指揮中心宣布有條件放寬的規範後，隔日，多位縣市首長也陸續發布地方縣市的解封指引。其中，多數縣市仍維持「暫停內用」的決策，因此餐飲場所內用的規定便受到較多的討論，部分網友支持不開放內用的決定，認為「覺得有些店小，如果開內用滿可怕的，還是外帶安全」，但也有網友考量到在外工作者的辛勞，表示「要讓一些外務性質的工作者有地方歇腳」的想法。而在7月13日實際施行「微解封」後的首日，有網友貼出電影院的人潮，引發不少人討論微解封後的群聚問題，讓該話題再掀起一波高峰。

鬆綁政策標準受矚目 民眾關心微解封後的疫情變化

鬆綁政策困擾、期待解封與降級網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
鬆綁政策困擾、期待解封與降級網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

根據網友對於微解封「有條件鬆綁」的話題討論中，可發現不少網友聚焦在中央「有條件開放」的政策標準討論，部分民眾對於人數鬆綁的政策感到困惑，如開放部分娛樂場所，但卻未開放幼兒園、補習班等教育機構；而同時也有網友認為「補習班根本大型群聚，暑期班很多更是吃喝都在一起」等看法。

此外，當中央公布規範後，地方縣市也跟進制定規範，但卻有不少網友反應中央跟地方的政策規範不夠明確，鬆綁標準也不一，認為「中央和地方政府應該先討論好」，以免造成困擾；另方面，也有網友表示「中央是制定最低限制而已」，認為中央是提出大政策方向，各縣市政府依據各地的情況，制訂出相對應的規範條件是可接受的，如「很好啊地方比中央嚴格」。

在微解封相關規範制定後，大眾開始期待疫情的趨緩，但也不少網友認為疫苗才是有效控制疫情的解決之道，認為「沒打到疫苗，我自己不會解封」，也有民眾期盼著疫情趨緩後，能恢復日常的生活；此外，對於三級警戒下的微解封生活，有不少網友表示雖然生活更自由了，但依然會做好防疫，減少非必要的外出。

台灣的疫情在全民的努力下趨於穩定，微解封的開放讓民眾更加自由，也讓受影響的店家能在中央宣布的「適度鬆綁」條件下重新營運，儘管適度鬆綁的「微解封」話題在網路上出現兩極化的反應，但透過全民繼續堅持防疫生活，相信這場疫情風波能更快地獲得控制。

觀看原文→ https://bit.ly/3BwZmB6

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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