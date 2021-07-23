網傳降2級警戒指引 莊人祥：僅是草案未定案

中央社 / 台北22日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中今天下午才剛提及，正朝降級方向努力，指引幾乎定案，晚間就在網路上瘋傳2級警戒指引，發言人莊人祥強調，這僅是草案未定案。

今天國內新增30例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，單日病例突然超過20例，各界關注是否影響26日後降級規劃，陳時中今天下午強調，因為不明感染源個案沒有大幅提升，所以降級方向不變。戴口罩、勤洗手、保持社交距離三大管制不會放寬，其他細節近日將對外公布。

但今天晚間突然有一份寫著「調降疫情警戒標準至第2級（草案）」在網路上瘋傳，該文件甚至寫有「指揮中心會議資料勿外流」的浮水印。該草案將原本是內5人、室外10人人流規定放寬至室內50人、室外100人，且開放超商、賣場內用區，婚宴、公祭、普渡可開放。

另外，幼兒、托嬰、課照、補習班可適度開放，高中以下運動團隊可分流返校訓練。室內場館部分，開放觀眾入場，可開放會議，甚至連保齡球館、撞球館都可以恢復開放；戶外部分，則是漁港載客觀光、漁船開放垂釣，但無法全程戴口罩水域活動，如海邊、沙灘、水域設施等不開放，山屋營地持續不開放。

降疫情警戒標準至第2級暫不開放的場所或行業，則包含游泳池、八大行業、遶境及進香團等非固定地點宗教活動。指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪證實，該份網路上流傳的文件確實是中央正在討論中的降級草案。

但莊人祥強調，草案尚未定案，一切都還在討論中，726後降級將以該草案上所提的方向進行縝密討論，重申定案後會儘速對外說明，現階段仍規劃於週日前正式公布降級指引。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 莊人祥

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