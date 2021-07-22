朝降級努力！ 陳時中研擬指引 八大行業恐無望
本土疫情自5月爆發以來已過兩個多月，單日確診案例數連日趨緩，7月26日有望「降級但不解封」，對於外界揣測不會往下降級，中央疫情指揮中心陳時中否認，他說，並沒有說不降級，而是朝向降級方式努力，目前相關指引已經訂得差不多，這兩天就會公布。
對於近日國內對於三級警戒降級抱以期待，但今日確診案例數又稍微提升至30例，未來是會降級仍有變數。陳時中表示，「這些案例中，不明感染源並沒有大幅提升，目前降級方向不變。」
陳時中也表示對於疫情的擔憂，不敢說下周要降級，疫情達到一定程度的控制，「我們不敢鬆懈，很多國際資料原本前一兩個月，好像有控制疫情，但現在仍回升的非常快，尤其是越南地區，我們也不敢大意，就算要降級也要緩步下降，要增加應變能力，反應越快，疫情才不會擴大。」
同時他也指出，防疫的強度跟防疫的疲勞仍須兩者兼顧，才能走得長久。另外對於解封指引中，舉凡八大行業恐怕距開放範圍內，仍有一段距離。
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