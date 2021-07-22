快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

受疫情與颱風影響 餐飲業生意落差大

攝影中心 / 記者林伯東／台北即時報導
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些攤商直接防疫歇業，但也有店家門口大排長龍。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些攤商直接防疫歇業，但也有店家門口大排長龍。記者林伯東／攝影

今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些攤商直接防疫歇業，有些僅有零星外帶顧客，但也有店家門口大排長龍，等候的點餐的消費者絡繹不絕，如今又有颱風來襲，生意十分難做。

今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些店家門口大排長龍，等候的點餐的消費者絡繹不絕。記者林伯東／攝影
今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些店家門口大排長龍，等候的點餐的消費者絡繹不絕。記者林伯東／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

24小時全面防颱 台中加強測溝清淤、行道樹修剪

颱風烟花逼近 桃園多處路樹倒塌壓毀車輛

擔心颱風攪局！台南麻豆文旦再一個月採收 農民忙防颱

烟花颱風逼近 中市府展開道路側溝清疏作業

相關新聞

直播／再添4死…今增本土30例 雙北各增11例

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

疫苗不足以對抗 醫揭Delta毀滅性打擊：死守邊境是唯一活路

因本土疫情趨緩、疫苗接種率提高，指揮中心這兩日擬公布三級警戒降級指引，不過是否接下來就可以樂觀看待疫情，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為台灣未來的防疫仍須戒備...

朝降級努力！ 陳時中研擬指引 八大行業恐無望

本土疫情自5月爆發以來已過兩個多月，單日確診案例數連日趨緩，7月26日有望「降級但不解封」，對於外界揣測不會往下降級，中...

失智社區據點開放服務！ 指揮中心公布3大指引

國內三級警戒已適度鬆綁，各地日照及居家照顧需求也盼能同步開放，讓家屬能減輕照顧壓力。中央流行疫情指揮中心今日宣布，失智社...

26日後降級有望 蘇貞昌：不能瞬間開門 要緩步下降

新冠肺炎確診數持續走低，三級警戒有望降級，中央流行疫情指揮官陳時中今於行政院會中提及警戒可稍稍減緩，不過行政院長蘇貞昌裁...

防疫若降級不解封 消基會籲供健身房指引防糾紛

消基會今天說，健身中心於防疫微解封後的服務仍不完整，主張未進場的消費者可免繳月費、免辦請假手續；另籲政府就若降級不解封提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。