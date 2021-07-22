受疫情與颱風影響 餐飲業生意落差大

今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些攤商直接防疫歇業，有些僅有零星外帶顧客，但也有店家門口大排長龍，等候的點餐的消費者絡繹不絕，如今又有颱風來襲，生意十分難做。 今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影 今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，店家無法開放內用，僅能倚靠民眾外帶餐點維持收入，如今又有颱風來襲，生意十分難做。記者林伯東／攝影 今年這波疫情對商業、服務業、餐飲業、旅遊業影響非常大，尤其餐飲業損失慘重，有些店家門口大排長龍，等候的點餐的消費者絡繹不絕。記者林伯東／攝影

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