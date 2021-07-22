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26日後降級有望 蘇貞昌：不能瞬間開門 要緩步下降

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

新冠肺炎確診數持續走低，三級警戒有望降級，中央流行疫情指揮官陳時中今於行政院會中提及警戒可稍稍減緩，不過行政院長蘇貞昌裁示，周邊國家的疫情未歇，也不能瞬間開門，而是要緩步下降。

行政院今舉行院會，行政院發言人羅秉成在會後轉述院長裁示。蘇貞昌指出。國內本土確診數已經近1個月都控制在兩位數以下，這一周來依舊維持在20例上下，而濁水溪以南，甚至已連續15天零確診。環顧台灣鄰近國家，韓國已連續15天確診數破千例，首都圈正實施最高等級管制；疫苗接種率已達7成的新加坡疫情也升溫，前天確診近2百人，創下1年來的新高，今日起，再度禁止餐廳內用、社交聚會人數從5人降至2人；曾是防疫前段班的越南，近2個月來累計確診病例就突破5萬人；泰國近來每日都有超過萬人確診，曼谷從昨天起，已禁止國內航班起降；印尼則是單日確診平均都在5萬上下，已經超越印度的疫情。

蘇貞昌表示，國際疫情嚴峻，而台灣卻能在2個月內的時間，將國內疫情控制下來，這都是全體國人共同配合、努力，所有各部會齊心努力，地方、中央合作的結果，這樣的成果更要好好珍惜，因此，疫情越趨穩定之際，愈是不能掉以輕心。

蘇貞昌指出，國際疫情如此嚴峻，還請全體同仁繼續努力，請國人同胞務必不能掉以輕心，而指揮官陳時中提及可以警戒稍稍減緩、降級的考慮，但是看到周邊國家的這種情形，也不能瞬間開門，而是要緩步下降，但也要顧及生計、民生及生活。所以在逐步緩降的時候，還請一體考量、評估。

行政院發言人羅秉成表示，針對降級的配套措施，蘇貞昌已在周一的擴大防疫會議中要求各部會預作準備，針對人員管制措施，包括餐廳是否開放內用、教育場所是否開放等，做討論，在本周都有所整理，現由行政院秘書長李孟諺做協調彙整，相關配套及是否降級，未來會由疫情指揮中心統一說明。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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