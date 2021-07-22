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疫苗不足以對抗 醫揭Delta毀滅性打擊：死守邊境是唯一活路

聯合新聞網 / 綜合報導
謝宗學醫師認為台灣一劑疫苗覆蓋率雖已突破23％，但遠遠不足以對抗Delta變異株。圖／聯合報系資料照片
謝宗學醫師認為台灣一劑疫苗覆蓋率雖已突破23％，但遠遠不足以對抗Delta變異株。圖／聯合報系資料照片

因本土疫情趨緩、疫苗接種率提高，指揮中心這兩日擬公布三級警戒降級指引，不過是否接下來就可以樂觀看待疫情，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為台灣未來的防疫仍須戒備，「死守邊境是唯一活路」，如果在兩劑疫苗覆蓋率提高以前讓Delta病毒入侵社區，恐怕會對國民健康、社會經濟造成毀滅性打擊。

謝宗學醫師在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，表示7月19日至21日，全台新增本土病例為15、18、16例，境外移入病例為6、6、9例，可見即使稍微鬆綁警戒規範，國內疫情仍維持低檔沒有回升，但值得注意的是，境外移入病例增加，代表國外疫情重燃回升。

他舉英國為例，6月開始受到Delta變異株入侵，病例暴增再加上7月19日完全解封後，病例數出現高峰接近年初的高點，死亡人數卻沒有相應上升。謝宗學分析，由此可看出高疫苗覆蓋率，雖無法遏止病毒傳播，對重症的保護效果卻很驚人，不過，他最擔心的不是英國完全解封後的疫情，而是在大規模傳播下，病毒是否會再出現新的突變「會不會有更可怕的變異株出現？」

他點出台灣一劑疫苗覆蓋率雖已突破23％，但遠遠不足以對抗Delta變異株，未來疫情的成敗關鍵不是看國內的控制程度，而在於邊境防守，Delta病毒入侵社區的後果不堪設想。

而對於近期掀起各界熱議的國產高端疫苗通過緊急授權一事，謝宗學也提出看法，他希望政府能公布更詳細的資訊，例如免疫橋接整體的研究設計、實驗血清樣本數目、中和抗體測量方法、和審查委員的正反意見等，他指出科學只能遵循嚴謹的原則，只有完全透明、經過公開審視，才能獲得最終信任。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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