疫情解封 柯文哲：社會運作有關者先開放

台北市長柯文哲今天表示，疫情解封將採逐步放寬管制和密切觀察，和社會運作有關者將先開放處理，另高端疫苗尚未作臨床混打試驗，所以無法評論。

台北巿政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體詢問中央宣布26日降級、不解封，有哪個行業可先行和相關規範為何。

柯文哲表示，解封絕非喊1、2、3就同時全部解封，觀看國外相關案例下場都很慘，疫情一下就爆發，所以會是一步一步放，但群聚吃飯一定擺最後階段。

他提到，和社會運作有關的會先開放，像是安親班、托嬰或日間照護等，讓年輕人可以出門上班，會逐步放寬管制並保持密切觀察，讓人民生活不便者將先處理。

媒體追問中央鬆口考慮開放混打，是否為高端鬆綁開路？柯文哲說，實務上來說，現在全球有AZ、嬌生和蘇聯等3支疫苗使用腺病毒載體製作，另一組BNT和莫德納則採MRNA技術。

柯文哲指出，跟高端技術相近者為美國的Novavax，採用蛋白次單位技術，高端應是全球最早拿到EUA者，但其尚未作混打試驗，目前無科學（臨床）數據，所以無法評論。

有機場前線人員指控疫苗接種比例過低，恐成疫情破口？柯文哲表示，除台灣內部實施清零計畫外，更重要是邊境管制，全球新增案例每天約40至50萬人，邊境管制是重要防線，負責邊境管制這批人應比照優先施打第2劑疫苗。

有議員幫在台陸生請命能和外籍生同等順位施打疫苗。柯文哲表示，中央撥疫苗給台北市進行施打，北市對有居留證的外籍者，都完全比照市民權利、一樣標準，就醫學上來說，一視同仁即可。

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