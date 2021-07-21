爸媽的福音！安親班幼兒園7月27日開放

台北市的幼兒園與安親班將部分解封！北市21日新增9例確診，其中4例居隔。北市也公布了安親班的解封標準與萬華的紓困方案。有邊境防疫人員向指揮中心抱怨疫苗施打率低落，柯文哲也認為這些工作人員應比照第1線醫護，儘速接種第2劑疫苗。

五類家庭優先

台北市教育局宣布，幼兒園、安親班、操場將從27日起逐步開放，相關辦法會試辦到8月9日，會因疫情狀況滾動調整。幼兒園與安親班會優先開放給醫療人員子女、警消子女、低收入戶子女、雙薪家庭無親屬照顧與專案，全程需勤洗手、戴口罩、梅花座，用餐須以套餐並使用隔板。

中小學操場將於31日接續開放，需要採取實聯制、動線管制、人流控管，有症狀者不能進入，並降載為75%人數限制。如果球場適合單打才開放，籃球場目前仍不打算開放。另外，支援疫苗、篩檢的學校可以暫緩開放。北市產業局則加碼萬華地區商圈1成補助，5、6月新開店家員工每人1萬元補助。

為邊境防疫請命

近日有邊境防疫人員向指揮中心抱怨負擔加重，且前線工作人員連第1劑疫苗施打的普及率都很低落。對此柯文哲也嚴正表示，目前國外疫情仍嚴重，邊境控管還是最有效的防疫措施，因此相關人員的辛勞不下於接觸確診的第一線醫護，因此他也呼籲中央儘速將這些工作人員施打疫苗與後續的第2劑。

近日桃園市長鄭文燦打完兩劑AZ疫苗後表示，第3劑願意接種國產疫苗；而台南市長黃偉哲也說第2劑就願意打疫苗。被問到相關看法時，柯文哲感嘆，這雖然是科學問題，但在政治人物上就容易政治化，但全世界次蛋白疫苗中，只有高端通過EUA，但沒有臨床試驗，他對疫苗混打不願輕易下判斷。

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