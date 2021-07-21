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「確實有可能降級」 陳時中鬆口：指引這兩天公布

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
指揮官陳時中今天則鬆口表示，這兩天會公布相關降級指引。記者謝承恩／攝影
指揮官陳時中今天則鬆口表示，這兩天會公布相關降級指引。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎疫情降級在望，中央流行疫情指揮中心昨天表示，疫情已在可控制狀況，但沒有準備解封，很有可能降級，將與各縣市地方政府討論警戒降級措施指引。指揮官陳時中今天則鬆口表示，這兩天會公布相關降級指引。

公衛專家估算已經超過六周Rt值小於一，防疫措施若加上戴口罩、維持社交距離以及精準檢測就可以降級。陳時中表示，指揮中心觀察疫情控制，「確實有可能降級」，除非疫情有很大的變化。但相關要降級時的管理措施、指引，修改後這兩天就會公布。

至於降級後是否取消室內五人、室外十人的限制？陳時中表示，如果降到二級，五人、十人的規定當然會放寬；但如果沒有降級就不會放寬。最近都在開會，有結果會跟大家報告。

而陳時中昨天也表示，這兩周群聚感染事件以家庭群聚為主，確診者年齡有下降趨勢，已請各地政府將現階段防治重點納入青年族群，以因應未來變異株疫情可能的變化。

針對青年族群納入防疫重點的措施為何？陳時中表示，將加強各地疫調和整體注意力度，因此也像各地政府提醒年齡層趨勢，未來在疫調的時候各地政府可更密切注意，也會加強各區域之間的聯繫，希望疫調清楚能及早阻斷傳播鏈。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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