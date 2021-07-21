疫情鬆綁在即 台中、台南各自戰備

台中、台南正在為726之後的逐步解封做準備。台中市長盧秀燕20日在防疫記者會表示，26日之後有再調降防疫的機會，台中市要求各賣場及百貨公司比照夜市，設置「社交距離管理員」；台南市長黃偉哲不約而同在台南防疫記者會表示，726之後應會逐步降級，台南市將推出安心內用標章。

盧秀燕說，台中出現的人潮漸多，前一天搭乘中捷的人數大增到6、7千人，大家似乎放鬆了心情。但防疫不能鬆懈，台中共核准30餘個夜市復業，經發局要求設置人流管制與社交距離管理員，避免人潮群聚的感染危險。

由於疫苗施打率進入高峰期，台中市及台南市都進入48歲以上民眾預約施打階段，施打覆蓋率將提升；且兩地本土確診數長時間加零，台南市更已23天零確診。

黃偉哲表示，台南市至今的49例本土確診案，主要都是市民外出訪友、抱孫或遊遊再帶回市內感染到自己的親人、朋友、同事。要維持長期本土零確診不容易，但要破壞很快。對於可能的進一步解封，他預計一些活動會進一步逐漸解封；而旅宿觀光業一向就是台南市的強項。

台南觀旅局長郭貞慧表示，台南市政府已與三大公協會共同推動安心內用標章，三大公協會也簽署共同聲明書。標章將由業者自主申請。期能帶動民眾安心內用的消費。

黃偉哲另外特別提出一件「意外事件」。日前海巡署在外海三十海哩的地方，緝拿到一疑似走私本國籍漁船，載有8名非法移工，經採檢結果印尼籍有3位，緬甸籍有2位陽性，皆加以隔離防治。「印尼緬甸疫情嚴重」，漁民這樣做會造成防疫破口及經濟復原損失，恐成為台灣的公敵，「讓人無法原諒，」他說。

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