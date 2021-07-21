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陳秀熙：台灣隱性感染零星 可考慮降級和部分解封

中央社 / 台北21日電
疫情趨緩，有望降級，菜市場湧現採買人潮。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
疫情趨緩，有望降級，菜市場湧現採買人潮。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，台灣未來一周預估COVID-19確診個案為101名，隱性感染已「非常零星」，估約50名左右，在維持口罩等措施下，應可朝向降級和部分解封。

陳秀熙帶領研究團隊，今天上午透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最新發展。

陳秀熙提到，台灣象徵傳染力的Rt值已經連續6週小於1，解封指數達到0.22，可見疫情獲得穩定控制，加上第1到8類的「精準風險分層疫苗注射」已完成80%，為降級、解封提供良好的科學證據。

陳秀熙預測，未來一週（7月20日到26日）預估通報確診個案數為101名，隱性感染個案數50名；再下一週（7月27日到8月2日），預估確診個案會再下降到82名，隱性感染個案36名。

陳秀熙表示，目前台灣的隱性感染個案已經「非常零星」，如果疫苗施打速率繼續維持，產生的隱性感染個案數會更少。他認為7月26日防疫警戒降到2級是可期望的，但仍要維持戴口罩、社交距離和精準檢測3項措施，達到「2.3級防疫警戒（2級加3項措施）」。

陳秀熙檢疫，台灣要創造安心防疫場域，在可維持NPIs（非藥物介入）措施和佩戴口罩的場所，採員工檢測即可；在無法維持NPIs和戴口罩的場所，例如批發市場，則建議檢測員工和消費者。

研究團隊在上週的「新冠肺炎防疫科學線上直播」，便認為台灣現階段已可開放餐廳內用。陳秀熙今天說，相信台灣在目前的疫情控制下，餐廳採隔板、維持通風、人流管制等措施，可開放民眾內用；如果要更謹慎，可再加上員工檢測，「但不一定需要。」

大眾運輸工具是群聚感染的重要來源，陳秀熙建議，未來可考慮採「乘客通行證」措施，讓民眾善用政府認證的快篩站，持陰性檢測證明入場，搭乘時能更舒適、安心。

國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日表示，只要疫情無突發狀況，下週將緩坡降級，不以「清零」為目標，盼在疫情控制與防疫疲乏間取得平衡。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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