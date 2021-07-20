才復業一週！健身房爆「會員確診」 網傻眼：降級肯定再爆

國內三級警戒延期至本月26日，也因本土疫情趨緩，自13日起中央疫情指揮中心將不少行業列入「有條件鬆綁開業」，其中健身房也包含在內，但近日卻爆出連鎖健身房World Gym世界健身俱樂部站前店，接獲北市衛生局通知，有確診者曾進入場館運動，而目前該健身房已暫停營業。對此，便有網友直言好奇「好快！（確診數）會爆炸嗎？」

微解封前網友即有討論解封場所，唯獨健身房絕不去，也有醫生揭健身房「3大風險」，認為比搭飛機還危險。爆出有確診者曾進入場館運動後，原PO在PTT上轉貼此事件的新聞，並表示「好快！（確診數）會爆炸嗎？」說明只是第一天「微解封」，就有確診者跑去運動，這樣的情況也不禁讓他好奇「這幾天去站前運動的只要自主管理不用匡列嗎？」

此文一出，不少網友便紛紛針對自13日起的「微解封」做出回應，「就真的不懂解封什麼阿XD」、「這全世界不是已經示範過了，解了還是會中鏢」、「降級是肯定再爆發的，世界各國已經給你看了」、「真期待降級會發生什麼事情」、「再微解封啊，然後微確診」。

更有許多留言認為，國內目前的疫苗覆蓋率仍低，若未來解封，很有可能會再次爆發，「疫苗覆蓋率那麼低微解個屁」、「沒打完疫苗還想解封，無意外阿」、「疫苗覆蓋率這麼低，怎麼解都是在賭啦」、「疫苗沒有打到6.7成，就在微解封信心十足阿」。

而也因近期本土疫情趨緩，不少民眾開始關心26日是否會解除三級警戒，指揮中心指揮官陳時中昨（19）日表示，降級的可能性很大，但他也強調「降級不是解封」，仍需要以循序漸進、妥善規劃、強化預防、應變能力等4大原則，逐步放寬防疫規定。

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