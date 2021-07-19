網傳桃園機場分流出問題 陳宗彥：動線清楚有秩序

近期網路上流傳一篇文章指出桃園機場防疫分流出問題，動線不佳，表單填寫不方便，對此指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，機場動線清楚且有秩序，桃機清消團隊都有定時清消。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會有媒體問及，對於此篇網路文章的看法，指揮中心指揮官陳時中說，網路上稱讚台灣機場防疫做得很好的文章，比指責的文章更多，希望機場團隊不要氣餒，繼續照著標準流程執行即可。

陳宗彥說，為了讓旅客安心抵台，機場公司、航空公司、CIQS、接送團隊等機場團隊，從去年起至今不斷因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進行作業修正。自宣布入境者全面採檢，從採檢窗口只有5座，如今已增至19座，第一航廈近日將增加新的採檢站。

陳宗彥指出，旅客採檢地點每個時段都有2到3名人員負責清消，每個旅客採檢後，清消團隊都會立即清消，才會讓下一名旅客入內採檢。完成採檢後，旅客也會依序搭乘防疫專車前往防疫旅館。

另外，因應國際COVID-19疫情，陳時中提到，最早在印度發現的Delta變種病毒來得又快又猛，在疫情還沒緩和前，機組員檢疫標準只會更緊不會更鬆。陳宗彥說，6月底宣布7大高風險國專案，國籍航空公司機組員自高風險國家返台後，應入住防疫旅館或符合規定公司宿舍進行檢疫14天。

指揮中心將自7月21日起強化機組員檢疫措施，自「重點高風險國家」航線航班返台機組人員，除檢疫14天外，檢疫期滿還要進行PCR檢測。即使已接種2劑疫苗且滿2週，返台仍需執行7天加強版自主健康管理，並於入境當天及檢疫第7天進行PCR檢測。

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