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國內疫情穩定 陳時中說明7月26日降級4大原則

中央社 / 台北19日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／疫情指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／疫情指揮中心提供

國內整體COVID-19疫情穩定，指揮中心指揮官陳時中今天表示，從3級警戒降到2級可能性高，將以循序漸進、妥善規劃、強化預防、應變能力等4大原則，緩步穩健執行。

全台目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗陽性率僅0.06%，已較先前高峰5.2%下降不少，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表態，解封關鍵在於疫情控制程度，不以清零為目標，26日後可望降級，距離國內解封進入倒數1週，鬆綁後防疫規範受關注。

陳時中今天下午記者會上被問到，降級後哪些防疫策略會沿用3級警戒規模，陳時中特別點名戴口罩、保持社交距離、勤洗手，「這3件大概要與我們一起過很久」，其餘規範基本上地方政府可依照各別疫情情況不同，做出強度不同的規定。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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