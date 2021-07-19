7月20日起恢復各類移工變更工作場所 雇主應安排PCR

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，自7月20日起恢復移工調派至同一雇主的其他工作場所，雇主須於調派日前3日內安排移工核酸檢驗（PCR）。

陳宗彥下午在指揮中心記者會中公布此消息，近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月20日起恢復調派移工變更工作場所，雇主若符合規定，得調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派。

陳宗彥提醒，雇主須安排移工核酸檢驗（PCR）且PCR結果須為陰性。如為須向勞動部申請調派許可者，如營造業等，須於申請日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得向勞動部提出申請。

另其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得調派移工，又調派前應先將PCR檢驗結果送當地勞工主管機關備查。

陳宗彥並強調，雇主應依指引辦理防疫措施。倘若移工檢測PCR確診時，雇主應善盡雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。

倘若移工檢測PCR陰性，雇主調派移工仍應依指引，每天進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

陳宗彥進一步表示，雇主調派移工變更工作場所單次達60日以上，如未於上述規定期限內安排移工檢驗PCR，未依規定向勞動部申請或未送當地勞工主管機關備查，將依就業服務法第57條第4款及第68條第1項規定，處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

若違反2次以上，將廢止雇主聘僱許可及管制聘僱移工名額。

另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反上述防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

至於工作延伸，即雇主指派移工至客戶契約履行地工作，陳宗彥說，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再檢討。

商品推薦