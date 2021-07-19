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宗教場所11處通過申請進入 寺廟廣場有條件開放酬神

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

三級警戒延長至7月26日，部分場所「微解封」鬆綁，宗教場所也列入範圍，但需保持社交距離、容留人數限制等規範。副指揮官陳宗彥說，目前只有11處完成申請許可進入，寺廟廣場有條件開放酬神，不得開放觀眾，表演團隊需要全程配口罩，附上7日前篩檢陰性，才可脫口罩表演。

國內13日迎來微解封，但農曆七月普渡維持不開放。陳宗彥今天說，有鑑於文化部上周對於表演藝術團體有相關規範，三級警戒維持下，宗教場所都要申請許可，目前只有十一個完成申請許可進入。

至於一般寺廟廟埕廣場有條件開放宗教酬神戲，陳宗彥說，限定於廟埕廣場和空曠地點，但不開放民眾觀賞，表演團隊需要全程配口罩，並附上7日前篩檢陰性才可以脫口罩表演。

根據指揮中心宗教場所微解封指引，包括全程戴口罩、1.5公尺社交距離、容留人數限制等規範。場內容留人數部分，需要符合每人有2.25平方公尺以上的空間，同時最高容留人數不得超過99人。

經核准通過開放的宗教場所，也需按規定入口明顯處張貼防疫指引公告，說明場所樓地板面積、最高可容留人數、入內需遵守防疫措施、稽查及裁罰等規範。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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