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新北今增7確診 侯友宜坦言：北車地下街感染案影響大

疫情趨緩 新北將公布微解封內容

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，解封場域會視情況調整，但口罩仍是最後一道防線，會有順序之分。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，解封場域會視情況調整，但口罩仍是最後一道防線，會有順序之分。圖／擷至侯友宜臉書

疫情趨緩，新北也有一套屬於自己的微解封，外界都很關心哪些行業能被列入其中。市長侯友宜表示，目前會先開放中華職棒賽事，24日也會開放6處藝文場館，剩餘場所將會視今日疫情狀況，明日統一對外公布。

侯友宜表示，在逐步開放過程中，防疫仍是最大優先，所以仍會以戶外場所為優先，室內的就必須要逐步檢討來開放，目前暫定先開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業、林本源園邸以及職棒賽事。

侯友宜說，雖然開放部份場館，但還是要嚴格把關，落實防疫規定，市府會視今天的情形來調整、討論，看哪些是地方是可以開放的，明天一起向市民宣布。

侯友宜指出，開放場所的部分仍會有順序之分，口罩仍是防疫的最後一道防線，要把口罩脫下來的項目、場域一定會等到最後才開放，絕對不能輕忽口罩重要性。

侯友宜提到，在中央宣布微解封這段期間，新北啟動儀表板管控人、車流，也出動區公所、警察到風景區查察，光昨天就有183件因口罩沒戴口遭查察視案例，其中29人遭到開罰，還是要提醒民眾，目前仍是警戒三級，一定要做好防疫，保護自己。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 侯友宜

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