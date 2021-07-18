解封後最想做的事！網友蠢動：找對象進行人與人的連結

政府7月13日起宣布進入「微解封」，經歷約兩個月的三級警戒，許多人抱怨連連，網路上也出現許多「許願式」的討論，紛紛提出各種期待。國立高雄大學社會網絡創新中心與iNiN (Influencer & Information)合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友的討論話題，分析過去兩周以來，網友因為疫情逐漸緩和而最想做的事情前十名，第一名是「不管哪裡都想去」，「找對象進行人與人的連結」也擠進前十。

微解封後，大家到底最想做什麼事？調查結果顯示，一、不管哪裡都想去；二、逛夜市大口吃喝；三、到餐廳好好吃飯不用洗碗；四、還是不敢出去；五、出國旅行散散心；六、和三五好友群聚閒聊；七、輕鬆逛賣場；八、到電影院看電影；九、送小孩到學校上課；十、找對象進行人與人的連結。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成表示，缺乏社交與外出，台灣人真的悶壞了，需要更多的調劑，也就出現了各種玩笑性的討論。不過隨著疫情緩和，大家也抱著正面期待，開始規畫各種不同的未來行程，也是一種健康的表現。

楊書成說，調查發現，就算解封也不敢出去，高居排行榜第四名，這也反應了不少民眾仍處於壓力及焦慮的狀態，需要身邊的人多注意。

高雄大學資管系主任丁一賢認為，疫情造成簡單出遊、群聚、餐廳用餐、逛街、看電影變成了一種奢侈。雖然用餐、日常用品採買都可以透過網路平台來完成，但也讓許多人生活中少了樂趣、多了負擔，更反映在調查的排名上，像是逛夜市大口吃喝、到餐廳用餐不用洗碗、輕鬆逛賣場、到電影院看電影等。值得注意的是，第九名的送小孩到學校上課，也充分展現了許多家長的壓力。

楊書成表示，疫情總有一天會過去，高雄大學社會網絡創新中心會持續觀察民眾面對後疫情的未來世界，會如何在人際互動、經濟行為、防止疾病傳染間取得平衡，以及商業模式如何改變。

商品推薦