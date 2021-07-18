快訊

鼎泰豐新生店包裝區員工確診 店內緊急清消、停業3天

解封後最想做的事！網友蠢動：找對象進行人與人的連結

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
雄大學社會網絡創新中心與iNiN合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友的討論話題，分析過去兩個禮拜以來，網友因為疫情逐漸緩和而最想做的事情前十名。高雄大學社會網絡創新中心提供
雄大學社會網絡創新中心與iNiN合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友的討論話題，分析過去兩個禮拜以來，網友因為疫情逐漸緩和而最想做的事情前十名。高雄大學社會網絡創新中心提供

政府7月13日起宣布進入「微解封」，經歷約兩個月的三級警戒，許多人抱怨連連，網路上也出現許多「許願式」的討論，紛紛提出各種期待。國立高雄大學社會網絡創新中心與iNiN (Influencer & Information)合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友的討論話題，分析過去兩周以來，網友因為疫情逐漸緩和而最想做的事情前十名，第一名是「不管哪裡都想去」，「找對象進行人與人的連結」也擠進前十。

微解封後，大家到底最想做什麼事？調查結果顯示，一、不管哪裡都想去；二、逛夜市大口吃喝；三、到餐廳好好吃飯不用洗碗；四、還是不敢出去；五、出國旅行散散心；六、和三五好友群聚閒聊；七、輕鬆逛賣場；八、到電影院看電影；九、送小孩到學校上課；十、找對象進行人與人的連結。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成表示，缺乏社交與外出，台灣人真的悶壞了，需要更多的調劑，也就出現了各種玩笑性的討論。不過隨著疫情緩和，大家也抱著正面期待，開始規畫各種不同的未來行程，也是一種健康的表現。

楊書成說，調查發現，就算解封也不敢出去，高居排行榜第四名，這也反應了不少民眾仍處於壓力及焦慮的狀態，需要身邊的人多注意。

高雄大學資管系主任丁一賢認為，疫情造成簡單出遊、群聚、餐廳用餐、逛街、看電影變成了一種奢侈。雖然用餐、日常用品採買都可以透過網路平台來完成，但也讓許多人生活中少了樂趣、多了負擔，更反映在調查的排名上，像是逛夜市大口吃喝、到餐廳用餐不用洗碗、輕鬆逛賣場、到電影院看電影等。值得注意的是，第九名的送小孩到學校上課，也充分展現了許多家長的壓力。

楊書成表示，疫情總有一天會過去，高雄大學社會網絡創新中心會持續觀察民眾面對後疫情的未來世界，會如何在人際互動、經濟行為、防止疾病傳染間取得平衡，以及商業模式如何改變。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

全國最嚴格 新北將公告19日最新微解封措施

高雄5僑生約打麻將 警登門竟反問「不是微解封了嗎？」

微解封到夜市買宵夜 妨害秩序通緝犯違規被查獲

微解封登山 28歲男腳抽筋消防人員上山救援

相關新聞

全國最嚴格 新北將公告19日最新微解封措施

中央流行疫情指揮中心自公布13日微解封後，新北市管制仍相較其他縣市嚴格，市長侯友宜今早表示，19日會視防疫狀況適度調整管...

解封後最想做的事！網友蠢動：找對象進行人與人的連結

政府7月13日起宣布進入「微解封」，經歷約兩個月的三級警戒，許多人抱怨連連，網路上也出現許多「許願式」的討論，紛紛提出各...

微解封首周末 各地景點現人潮

疫情警戒三級微解封後昨天是第一個周六假日，不少悶壞民眾外出透氣，各地登山步道、海邊都出現不少人潮，台北象山、台中谷關、高...

微解封首周末 群聚多

昨天是微解封後首個周末，人潮再現，各地群聚頻傳，甚至發生憾事。嘉義大林十七歲江姓少年與朋友相約無照挑戰大埔鄉台三線阿婆灣...

群聚吃火鍋 遭爆政院官員在列

國內持續防疫三級警戒至七月廿六日，雖然部分場所「微解封」，但台灣本島縣市仍全面規定禁止內用。屏東縣政府十四日接獲檢舉，指...

解封後 專家：國人多戶外運動

新增案例數降至個位數，七月廿六日三級解封似乎有望，中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，如今每天氣溫高於攝氏卅度，不利病毒生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。