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3級警戒可望降級 陳時中：內用須隔板走動戴口罩

中央社 / 台北17日電

國內本土病例首見個位數，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前看來3級警戒降級有望，但未來餐廳內用規定仍比照微解封規定，須用隔板、戴口罩，要完全解封沒這麼快。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，今天不僅是3級警戒以來，首見新增個位數的本土病例，疫苗涵蓋率更突破20%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中開心宣布好消息，坦言7月26日降級可能性高，下週將著手準備降級準備工作，但若這週突然有小群聚冒出來，最後也可能不降級。

外界好奇，26日若順利降級，是否會開放餐廳內用。陳時中說，其實13日微解封就已有條件開放內用，只是地方政府比較謹慎，所以尚未開放內用，未來降級後預計也會比照微解封的內用規定，要求有隔板、走動時戴口罩等。要想不戴口罩吃飯、喝酒、唱歌，大概還要再等一段時間。

陳時中指出，未來解封政策會在防疫強度、防疫疲乏間尋求平衡，否則管制強度太強，可能也會出現防疫疲乏、違規反而多，畢竟如果病例數持續像今天一樣只有個位數，管制太強大家大概也無法接受，如何讓防疫強度和民眾感受一致，才能讓防疫達到最好效果。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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