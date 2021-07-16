打完2劑疫苗入境檢疫鬆綁？陳時中：暫不考慮

許多民眾在海外接種2劑疫苗，希望入境檢疫鬆綁。指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內目前還在第3級警戒期間，暫時不考慮鬆綁，未來若整體疫情降級會再研議。

中央流行疫情指揮中心近日通過東京奧運代表團的防疫計畫，凡是完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的隊職員，回台後都只要進行14天加強版自主健康管理。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心針對奧運選手都有一定管理規則，例如頻繁採檢、在國外盡量零接觸，也希望完整記錄在國外的接觸者紀錄，而且必須完整接種2劑疫苗，才可免居家檢疫。

至於奧運國際裁判人員是否也適用該規定，指揮中心副指揮官陳宗彥指出，若為台灣沒參與的賽事裁判，屬於國際單項總會個別邀約，若有必要，須個別提出需求及防疫計畫。

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