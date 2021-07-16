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七月底能順利解封？ 林氏璧嘆「+0已不可求」：頂多降級而已

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情趨緩，不少人都盼望早日解封，回歸正常生活。圖為公園步道等部分場域微解封後，民眾趁好天氣到戶外活動休憩。記者林伯東／攝影
國內疫情趨緩，不少人都盼望早日解封，回歸正常生活。圖為公園步道等部分場域微解封後，民眾趁好天氣到戶外活動休憩。記者林伯東／攝影

近期本土確診人數逐漸下降，讓許多人紛紛期待撐到26日後，便能逐步回歸正常生活。不過，前台大感染科醫師林氏璧指出，以目前疫情發展來說，七月底時解封的機率不高，頂多僅能「降級」，呼籲民眾要做好長期抗戰的準備。

林氏璧透過臉書發文表示，許多民眾一看見疫情趨緩，就希望能盡快解封，但他認為，七月底頂多將防疫警戒從三級降低，「完全解封」的可能性則非常渺茫，因為台灣當前的狀況，已經和去年夏天完全不同。

他解釋，去年國內歷經了56天、四個潛伏期的「本土+0」，可說是將社區的病毒清得乾乾淨淨，當時大家才能展開所謂的「報復性旅遊」；然而，今年經過社區大規模感染後，即使單日確診數有所控制，社區仍有案例，+0已經可遇不可求，意即幾乎不可能完全清零。

林氏璧強調，要把社區中所有無症狀感染者的找出來、斬斷傳播鏈，並不是一件容易的事情，因此，即使七月底過後防疫降級，也還沒達到允許國旅大爆發、報復性旅遊的條件，更不能到處群聚，他呼籲民眾，務必要「做好長期抗戰的準備」。

此外，林氏璧提到，目前台灣的疫情邁入下半場，正在短暫休息當中，但若想回歸疫情爆發前的生活，唯一的方式還是只有趕快提升疫苗涵蓋率；他也補充，以英國為例，雖然疫苗已經打了很多，仍照樣被Delta變種病毒肆虐，因此若要確實防堵疫情，很可能需要比原先預想還更高的疫苗覆蓋率，希望大家保持耐心等待。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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