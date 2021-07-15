迎接解封 陳其邁：戶外優先、室內戴口罩為原則

高雄市連14天零新增確診，外界關注是否可能循「疫苗泡泡」模式，提早開放餐廳內用，促經濟復甦。高雄市長陳其邁今天仍強調，解封要以戶外優先、室內須戴口罩為原則開放。

陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，須把口罩拿下來的活動仍存在風險，高雄還要有數天觀察期，看看其他地方疫情狀況如何；但高雄已進入解封準備期，針對室內、外活動著手準備開放，不過即使開放，戴口罩等防疫措施仍務必要配合。

陳其邁說，國外很多例子是疫情警戒解封後，病例又上升，高雄會嚴格控管、主動監測社區風險，並持續關注本土疫情發展。

對於外界關注是否可循「疫苗泡泡」模式，提早開放餐廳內用，陳其邁重申，解封以戶外活動為優先、室內仍須戴口罩為原則，積極管理、有效開放，能做好管理才會開放，有些場域令人不放心，管理強度要再加大、加嚴。

另外，高雄市設立許多社區接種站，除了醫護，還有區公所等人員辛苦服務市民，議員陳致中籲市府可酌給津貼鼓勵。陳其邁今天宣布，市府工作人員專案加班，加班費報領可不受一個月固定時數上限。市府表示，會規劃分配，避免工作集中。

陳其邁說，醫護、環保、民政等很多工作人員都非常辛苦，他在接種站看到有即將退休人員堅守崗位服務到最後一刻，感謝市府員工不眠不休投入工作，讓他感動、感謝又驕傲，也請市民為工作人員加油打氣。

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