快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批不自重 名人群起「向總統道歉」反諷黃越綏

中央微解封 高思博：凡事都「微」就怕不只「微爆發」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博批民進黨政府任何事都「微」，若後續又有疫情爆發就不會只是「微爆發」了。圖／擷取畫面
高思博批民進黨政府任何事都「微」，若後續又有疫情爆發就不會只是「微爆發」了。圖／擷取畫面

國民黨中常委高思博今天在臉書直播上表示，「微」成為最近最流行的詞彙，政府的微解封、微疫苗、微登記，3微1體的防疫策略，根本沒超前部署，一切都要仰賴民間自立救濟，才能有效守住疫情。

高思說，微解封的開放項目多，但最受關注的莫過於餐飲了，原本幾個地方政府有意開放，卻因民意反應熱烈，都接連撤守，僅剩澎湖縣。他反映餐飲界心聲表示，目前餐廳都採取小心營運的模式，降載經營，以基本的規模支撐生計；也有業者認為，國外輕易開放不乏因病例暴增而再度封閉，台灣全面解封的條件仍然不足，寧願自己再苦撐2週，也不要微解封得不償失。

他表示，疫苗採購部分，政府也是微疫苗策略，自購數量根本不足，一大部分仰賴美、日、郭台銘與台積電的捐贈。而郭台銘的採購價一公開，國人才看到民進黨政府不僅疫苗買得少，還買得貴，1劑10 美元的價差，讓人懷疑政府的談判議價能力。

高思博說，昨天全面開放的登記系統，也是微登記系統，一開放就塞車當機，結果統計只打AZ的數量還出錯，從6萬變130萬，整整差了20倍。他質疑，政府超前部署1年，只做出一個會塞車跟數字出錯的意願登記平台，跟完全沒準備有何差別？

他認為，政府「3微1體」的防疫策略，會延後大眾回歸正常生活的時間表。該封就封、該買就買、該做的就要快做，如果什麼事情都「微」，若後續又有疫情爆發就不會只是「微爆發」了。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

郭台銘買疫苗爆政府搶功爭議 孫大千：要有多厚臉皮

台積電、郭台銘成功購得BNT疫苗 林奕華：APEC模式特任採購

買到BNT！黃越綏：郭台銘恐成民進黨2024的嚴峻考驗

行政院宣稱有幫郭台銘買疫苗 洪孟楷：活在平行時空？

相關新聞

餐廳內用遙遙無期？學者：可參考香港「疫苗泡泡」方案

中央流行疫情指揮中心雖公布「微解封」條件，產業風險分級及相對應的定期篩檢策略，卻始終付之闕如，導致各縣市政府大多選擇維持...

中央微解封 高思博：凡事都「微」就怕不只「微爆發」

國民黨中常委高思博今天在臉書直播上表示，「微」成為最近最流行的詞彙，政府的微解封、微疫苗、微登記，3微1體的防疫策略，根...

疫情討論都是意識形態勝科學？學者嘆亂象

台灣目前有關疫情的各種爭議及分歧，是一股意識形態的力量，及另一股知識理性的力量，兩者之間的關係就像是《進擊的巨人》漫畫中，兩個力氣相當的巨人在進行戰鬥，當其中一方戰勝時，它不僅是消滅另一股力量而已，還會進一步吃掉那個戰敗的巨人，藉此來繼承並增強自己原有的力量，作者形容這樣的現象是「艾連效應」。

「可考慮解封」學者贊成開放餐廳內用 但要維持人流控管

台大公共衛生學院教授陳秀熙今天舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，邀請多名學者分享各國防疫策略，都認為台灣現階段已可開放餐...

家長請防疫照顧假收入平均少4.7萬 工鬥籲有薪假

自全台升至三級疫情警戒至今，各級學校及公私立幼兒園已停課近2個月，對家庭、工作兩頭燒的家長負擔沉重，工鬥團體今至行政院前...

影／三級警戒又延長 工鬥團體要求防疫照顧假要給薪

工鬥團體上午前往行政院舉行「三級警戒又延長！家長炸鍋誰分擔？」記者會，以行動劇表達勞工面對工作收入減少、教育孩童困難、打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。