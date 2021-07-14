中央微解封 高思博：凡事都「微」就怕不只「微爆發」

國民黨中常委高思博今天在臉書直播上表示，「微」成為最近最流行的詞彙，政府的微解封、微疫苗、微登記，3微1體的防疫策略，根本沒超前部署，一切都要仰賴民間自立救濟，才能有效守住疫情。

高思說，微解封的開放項目多，但最受關注的莫過於餐飲了，原本幾個地方政府有意開放，卻因民意反應熱烈，都接連撤守，僅剩澎湖縣。他反映餐飲界心聲表示，目前餐廳都採取小心營運的模式，降載經營，以基本的規模支撐生計；也有業者認為，國外輕易開放不乏因病例暴增而再度封閉，台灣全面解封的條件仍然不足，寧願自己再苦撐2週，也不要微解封得不償失。

他表示，疫苗採購部分，政府也是微疫苗策略，自購數量根本不足，一大部分仰賴美、日、郭台銘與台積電的捐贈。而郭台銘的採購價一公開，國人才看到民進黨政府不僅疫苗買得少，還買得貴，1劑10 美元的價差，讓人懷疑政府的談判議價能力。

高思博說，昨天全面開放的登記系統，也是微登記系統，一開放就塞車當機，結果統計只打AZ的數量還出錯，從6萬變130萬，整整差了20倍。他質疑，政府超前部署1年，只做出一個會塞車跟數字出錯的意願登記平台，跟完全沒準備有何差別？

他認為，政府「3微1體」的防疫策略，會延後大眾回歸正常生活的時間表。該封就封、該買就買、該做的就要快做，如果什麼事情都「微」，若後續又有疫情爆發就不會只是「微爆發」了。

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