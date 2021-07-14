餐廳內用遙遙無期？學者：可參考香港「疫苗泡泡」方案

中央流行疫情指揮中心雖公布「微解封」條件，產業風險分級及相對應的定期篩檢策略，卻始終付之闕如，導致各縣市政府大多選擇維持原有限制，經濟活動大受衝擊下，民怨漸深。

台大公衛學者一致贊成台灣可有條件開放餐廳內用，建議參考香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，三級警戒前，台灣不同場所群聚事件感染人數前五名是長照機構、金融機構發生、醫院、電子廠、茶藝館，「餐廳方面感染頻率不是最高的。」

根據國際研究，公衛學者范僑芯表示，傳播風險最高的三個活動是「午餐、生日派對、合唱團」，若考慮接觸時間和活動人數，聚集於室內不斷講電話的「客服中心」群聚感染風險也不低。因此國際上公認「學校停課」及「限制聚會小於10人」，是最能有效控制疫情的非藥物公衛防疫措施(NPI)。

陳秀熙指出，今年5月第一波疫情主要在新北與雙北發生率達到10萬分之10到12，但到了6月中下旬以後，疫調顯示其他縣市的第二波疫情有些仍與第一波有關，但發生率已經低於10萬分之2，部分縣市甚至低於10萬分之1，顯示台灣已經靠三級警戒和快篩，有效阻斷隱形傳播鏈、控制疫情。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，經過大流行的國家，都以檢測作為解封的參考重點，台灣解封過程也可以多思考這些策略。

台北醫學大學教授陳立昇表示，香港餐廳沒有停止內用，但今年4月起公布「疫苗泡泡」方案。根據方案，疫苗開打前，若員工未定期檢測，顧客沒有實名制，每桌上限2人，全店上限20人，只能營業到晚上6點；如果員工每兩周檢測一次，顧客實名制，每桌上限4人，全店上線20人，開放時間可延長到晚上10點。

疫苗開打後，如果員工打過一劑、顧客實名制，每桌上限6人，全店人數上限20人，可營業到晚上12點。如果員工打成兩劑疫苗14天後，顧客實名制且至少打過一劑疫苗（6到15歲或16歲以上因健康因素未接種疫苗者須出示三日內陰性證明），每桌上限可到8人，全店人數上限100人，可營業到凌晨2點。 香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案，兼顧防疫與經濟活動。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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