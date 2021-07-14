快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

餐廳內用遙遙無期？學者：可參考香港「疫苗泡泡」方案

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大公衛學者一致贊成台灣可有條件開放餐廳內用，建議參考香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案。圖／聯合報系資料照片
台大公衛學者一致贊成台灣可有條件開放餐廳內用，建議參考香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心雖公布「微解封」條件，產業風險分級及相對應的定期篩檢策略，卻始終付之闕如，導致各縣市政府大多選擇維持原有限制，經濟活動大受衝擊下，民怨漸深。

台大公衛學者一致贊成台灣可有條件開放餐廳內用，建議參考香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，三級警戒前，台灣不同場所群聚事件感染人數前五名是長照機構、金融機構發生、醫院、電子廠、茶藝館，「餐廳方面感染頻率不是最高的。」

根據國際研究，公衛學者范僑芯表示，傳播風險最高的三個活動是「午餐、生日派對、合唱團」，若考慮接觸時間和活動人數，聚集於室內不斷講電話的「客服中心」群聚感染風險也不低。因此國際上公認「學校停課」及「限制聚會小於10人」，是最能有效控制疫情的非藥物公衛防疫措施(NPI)。

陳秀熙指出，今年5月第一波疫情主要在新北與雙北發生率達到10萬分之10到12，但到了6月中下旬以後，疫調顯示其他縣市的第二波疫情有些仍與第一波有關，但發生率已經低於10萬分之2，部分縣市甚至低於10萬分之1，顯示台灣已經靠三級警戒和快篩，有效阻斷隱形傳播鏈、控制疫情。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，經過大流行的國家，都以檢測作為解封的參考重點，台灣解封過程也可以多思考這些策略。

台北醫學大學教授陳立昇表示，香港餐廳沒有停止內用，但今年4月起公布「疫苗泡泡」方案。根據方案，疫苗開打前，若員工未定期檢測，顧客沒有實名制，每桌上限2人，全店上限20人，只能營業到晚上6點；如果員工每兩周檢測一次，顧客實名制，每桌上限4人，全店上線20人，開放時間可延長到晚上10點。

疫苗開打後，如果員工打過一劑、顧客實名制，每桌上限6人，全店人數上限20人，可營業到晚上12點。如果員工打成兩劑疫苗14天後，顧客實名制且至少打過一劑疫苗（6到15歲或16歲以上因健康因素未接種疫苗者須出示三日內陰性證明），每桌上限可到8人，全店人數上限100人，可營業到凌晨2點。

香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案，兼顧防疫與經濟活動。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
香港在餐廳執行的「疫苗泡泡」方案，兼顧防疫與經濟活動。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

「可考慮解封」學者贊成開放餐廳內用 但要維持人流控管

篩檢站亂象多 學者：可提供居家快篩阻疫情

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

防Delta病毒 陳秀熙：TOCC加強兩痛一水、4種人必定序

相關新聞

餐廳內用遙遙無期？學者：可參考香港「疫苗泡泡」方案

中央流行疫情指揮中心雖公布「微解封」條件，產業風險分級及相對應的定期篩檢策略，卻始終付之闕如，導致各縣市政府大多選擇維持...

疫情討論都是意識形態勝科學？學者嘆亂象

台灣目前有關疫情的各種爭議及分歧，是一股意識形態的力量，及另一股知識理性的力量，兩者之間的關係就像是《進擊的巨人》漫畫中，兩個力氣相當的巨人在進行戰鬥，當其中一方戰勝時，它不僅是消滅另一股力量而已，還會進一步吃掉那個戰敗的巨人，藉此來繼承並增強自己原有的力量，作者形容這樣的現象是「艾連效應」。

「可考慮解封」學者贊成開放餐廳內用 但要維持人流控管

台大公共衛生學院教授陳秀熙今天舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，邀請多名學者分享各國防疫策略，都認為台灣現階段已可開放餐...

家長請防疫照顧假收入平均少4.7萬 工鬥籲有薪假

自全台升至三級疫情警戒至今，各級學校及公私立幼兒園已停課近2個月，對家庭、工作兩頭燒的家長負擔沉重，工鬥團體今至行政院前...

影／三級警戒又延長 工鬥團體要求防疫照顧假要給薪

工鬥團體上午前往行政院舉行「三級警戒又延長！家長炸鍋誰分擔？」記者會，以行動劇表達勞工面對工作收入減少、教育孩童困難、打...

微解封！兩張表看懂出門的心

7月13日起全台微解封，不少民眾開始解除居家工作，前往公司上班，通勤人數增加。經濟日報帶你從台北捷運運量，以及高鐵旅客人次的變化，一起來看看光是微解封首日就有哪些變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。