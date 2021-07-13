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影／健身房微解封 健身民眾表示感動

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，在民眾使用完器材後業者會立即消毒。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，在民眾使用完器材後業者會立即消毒。記者曾原信／攝影

今天是微解封第一天，上午健身房已有民眾前往，業者表示配合防疫，除了人潮分流外，健身器材也做好社交距離間隔，同時教練教學也必須保持距離並佩戴面罩，業者預估人潮不會太多，但有許多等待已久的客人會陸續出現。

有健身民眾上午趁休假前往，表示自己連續數個月沒上健身房，雖然配掛護目鏡及口罩健身較為不便，但非常時期配合防疫，能到健身房已經十分感動。

微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，但健身器材使用須保持社交距離。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，但健身器材使用須保持社交距離。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，有民眾表示已經數個月沒有好好運動。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，有民眾表示已經數個月沒有好好運動。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，教練（右）在教學時也保持社交距離及佩掛護目鏡。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，教練（右）在教學時也保持社交距離及佩掛護目鏡。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，有民眾配掛護目鏡運動，表示為了防疫麻煩一點沒關係。記者曾原信／攝影
微解封健身房可重新營業，今天上午已有健身民眾前往，有民眾配掛護目鏡運動，表示為了防疫麻煩一點沒關係。記者曾原信／攝影

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