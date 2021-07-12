健身房微解封難 業者嘆不如不開

微解封條件太嚴苛，健身房業者無奈嘆「敢開的也不多了。」國民黨立委蔣萬安邀請健身產業代表與體育署進行線上對談，釐清微解封條件規則，業者表示，繁雜的規定難以實行，失去微解封的意義，可能直接放棄重啟營業；蔣萬安因此要求，體育署以後研擬規定時應邀請業界代表，以貼合第一線需求。

微解封細節多

關於微解封相關細節，體育場館業者及教練指出，中央與地方的各項防疫與開放規範並不同調，希望中央能夠統一標準，因為課堂間隔長達一個小時，並不利於場館排課，希望能酌量減短時間，也詢問指引中要求教練要七天一次抗原快篩如何執行、費用誰負擔等問題。

對此體育署回應，地方政府可因防疫需求，訂定更嚴格、細節的部分，而中央尊重地方權責；團體課堂間隔一小時部分，體育署說，當初考量團體課程人數較多，保留的一小時空堂是要讓環境「通風換氣」，教練七天一次的抗原快篩可採用公衛用篩檢站或家用快篩，並用照片等方式留下紀錄即可。

此外，面對業者的疑問，體育署回應時一再強調，微解封相關的管制措施「適用期間只有兩週」，希望在三級警戒下開一道小門，讓業者生存、消費者透氣，也建議在各縣市防疫措施不同的情況下，教練在跨縣市跑課時，也可以先了解目標縣市的防疫規範再做跨縣市移動。

條件太多沒人敢開

對於各縣市的規定不一致，不只業者感到困擾，蔣萬安也指出，中央政府定架構，讓地方定細則，會導致各地方混亂，在縣市不同調的情況下，連鎖運動場館的分館若在不同縣市，就會有不同規定要遵循，造成有的場館開、有的不開，消費者甚至可能跨縣市移動，此一情況一定不是體育署樂見的。

另一方面，體育署專委一直強調「指引只是針對三級警戒這兩週」，蔣萬安對此類發言「不是這麼認同」，他強調，疫情若不幸持續下去，體育署須考慮這樣嚴苛的條件是否能讓業者持續營運，希望未來體育署邀集運動健身產業代表，共同訂定類似的解封條件。

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