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特定室內場域開放 陳其邁：須考量篩檢及覆蓋率

中央社 / 高雄12日電

高雄市長陳其邁今天表示，判斷幾級警戒有兩因素，一是群聚個案，一是不明感染源多少，3級警戒仍勿掉以輕心；幼兒園等室內場域要開放有兩個考量，一是篩檢、一是疫苗覆蓋率。

陳其邁今天下午在防疫會議後表示，今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診新增個案仍集中在中北部地區，感染源不很明確，意味社區仍有零星火苗。目前整體社區傳播風險有受到一定控制，除落實公衛手段，還是要拚施打疫苗。

陳其邁說，判斷疫情警戒是幾級有兩個因素，一是群聚個案多少，二是不明感染源多少；目前還是3級警戒，不要掉以輕心。

他並表示，接下來的防疫新生活，托兒所、幼兒園等室內場域或學校恢復正常上課等，這些場所要打開有兩個考量，一是篩檢、一是疫苗覆蓋率。目前醫護、長照機構人員、幼兒所老師等族群疫苗施打率均逾9成。

高雄市12日至14日針對67歲到69歲長者及55歲以上原住民施打疫苗；另13日到15日針對65歲、66歲及55歲以上原住民施打。陳其邁說，中間時間有重疊，是因為疫苗預約平台16日開打，須快馬加鞭把疫苗打完。

衛生局統計，高雄市75歲以上長者接種率70.7%，72歲到74歲接種率81.2%，70歲到71歲接種率65.8%，67歲到69歲接種率14.2%，全市67歲以上者合計接種率57%，已施打22萬9069人。

陳其邁並指出，確診康復者痊癒後，還是有二次感染問題，沒有百分之百的事，疫苗施打覆蓋率還未普及，仍要遵守防疫措施。

對於蚵仔寮、興達港接連爆出人潮，陳其邁說，海洋、經發、警察局等會協助管委會做好防疫措施，能做好就開放，不能就抱歉暫不開放；也拜託市民不要集中去這些地方，「真的請大家忍耐一下，不要一窩蜂跑過去」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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