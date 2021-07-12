澎湖餐廳內用 防疫措施皆未符待改善才准開放
中央疫情微解封，澎湖縣是唯一有條件開放內用，縣政府今天進行首波6家餐廳內用防疫措施查核，皆未符合規定，要求改善通過複查後，才准開放內用。
澎湖縣政府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，澎湖各餐飲業維持有條件的開放內用，但需向建設處申請開放內用登記，共計有31家餐飲業者提出申請。
澎湖縣政府聯合稽查小組今天前往首波申請的市區6家餐廳進行查核，發現皆有「隔板寬度、高度不足」、「桌間間隔不足1.5公尺」等缺失，已當場要求改善，通過複查後，並提出餐飲業防疫管理措施下自我檢查表後，才准許提供內用服務。
澎湖縣政府強調，即使店家通過審核，開放內用期間，縣府將不定期稽查，業者若違反規定，將依傳染病防治法規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，必要時將要求停業。
澎湖縣政府表示，考量台灣整體疫情趨緩，澎湖超過36天零確診，加上縣府實施旅客入境澎湖全面快篩，澎湖相對風險較低，因此縣府配合中央所訂餐飲業開放內用指引，同意縣內餐廳有條件適度鬆綁，兼顧防疫與經濟。
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