澎湖明起開放餐廳「內用」 縣府稽查6業者均不符規定
中央流行疫情指揮中心13日起適度修改防疫管制，澎湖縣政府開放縣內餐廳有條件內用，今天已累計31家餐飲業者申請，今上午縣府完成6家餐廳稽查，但均有「隔板寬度、高度不足」、「桌間隔不足1.5公尺」等，縣府要求改善，通過複查才允許開放內用。
中央鬆綁防疫管制，澎湖縣因超過35天無新增確診案例，縣府依據中央所訂餐飲業指引開放內用，但餐飲業者須向縣府建設處申請，經建設處、衛生局等單位將至店家查核，符合規定後，才能允許顧客入座用餐。
今已有31家餐飲業者向縣府提出申請，稽查小組上午先後前往6家餐廳稽查，但6家業者都未符合開放規定，因此要求業者改善，完成隔板設置、、採梅花座及可維持社交距離等條件下，經縣府複查核可，才准許提供內用服務。
縣府強調，通過審核的店家開放內用期間，縣府將不定期稽查，業者若違反規定，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰，必要時將要求停業。
縣府表示，開放內用的餐廳除要保持間隔外，餐點以個人套餐為主，不共食、桌菜先分菜再上桌，自助餐則以服務人員夾菜為原則；超商關東煮、茶葉蛋等熟食，建議由服務人員夾取，避免感染風險。
另外，餐廳實施實聯制、量體溫，除用餐外一律全程配戴口罩，外場人員口罩加面罩，內場人員口罩加帽子，加強餐飲場所環境、廁所消毒，傳統市場及夜市持續禁止試吃、邊走邊吃。飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板。
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