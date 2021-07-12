快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

13日起恢復移工轉換雇主 承接日前3天內須安排PCR

中央社 / 台北12日電

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午公布，考量國內新冠肺炎疫情趨緩，自7月13日起恢復移工轉換雇主，新雇主須於承接日前3日內安排移工檢驗PCR。

陳宗彥在記者會中說明，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診案例自7月2日起已連續低於50人，為兼顧國內產業用人需求及移工工作權益，自7月13日起恢復移工轉換雇主或工作。至於移工調派及工作延伸，考量移工流動性較高，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

陳宗彥說明，7月1日已公布優先恢復家庭類移工轉換至家庭類雇主，新雇主須為移工安排核酸檢驗（PCR）。近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月13日起恢復家庭類以外類別移工辦理轉換雇主，新雇主接續聘僱（含期滿轉換）移工應辦理安排移工檢驗PCR及雇主應依指引辦理防疫措施。

陳宗彥表示，承接移工的新雇主應於接續聘僱日（含期滿轉換）前3日內安排移工檢驗PCR。但工作所在地醫療院所假日期間未提供檢驗服務或檢驗能量已額滿者，得例外延後至接續聘僱日起3日內檢驗PCR。等待檢驗PCR結果期間，新雇主應安排移工1人1室，檢驗費用由新雇主支付。

倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」（下稱雇主指引），配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。

陳宗彥說，倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

新雇主接續聘僱（含期滿轉換）移工，如未於上述規定期限內安排移工檢驗PCR，或於等待PCR檢驗結果期間，未落實移工1人1室，將依就業服務法規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰及不予核發接續聘僱許可。

另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

寺廟不提供籤桶與擲筊 宗教場所遵守6條件鬆綁

本島民眾可登記接種疫苗意願 7月下旬分批預約

特權疫苗？指揮中心：第七類施打等於提高各縣市接種率

指揮中心：替第7類對象施打 可提高各縣市接種率

相關新聞

微解封似未解封 電影院復映與否心情也搖擺

明將微解封，但高雄各影城腳步不一，位在大立百貨的in89豪華影城已清消靜置中，預訂14日復映，台鋁影城暫不恢復，要等三級...

不怕微解封疫情蔓延 侯友宜：大家看法與中央完全不同

中央祭出「微解封」明日上路，新北市長侯友宜表示，台灣疫情能控制住都是因為民眾的體諒及配合，且大家看法都跟中央微解封不同，...

微解封明上路 時力：有政府會作圖導致更大混亂

中央流行疫情指揮中心公布的「微解封」指引明天上路，立法院時代力量黨團今舉行記者會批評，指引標準不一、中央地方溝通不足，亂...

澎湖明起開放餐廳「內用」 縣府稽查6業者均不符規定

中央流行疫情指揮中心13日起適度修改防疫管制，澎湖縣政府開放縣內餐廳有條件內用，今天已累計31家餐飲業者申請，今上午縣府...

爸媽憂孩子無人顧 促托嬰中心復課

托育機構應早日復課！民眾黨立委邱臣遠與托育機構代表12日指出，指揮中心放寬休閒娛樂場所，但教育單位卻維持不開放，讓不少家長崩潰，因此提出3項訴求，包括衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案、勞動部等單位也要研議有薪照顧假，以及儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

微解封在即 高雄宮廟防疫從嚴仍不開放入內參拜

全國三級警戒延長，明天將微解封，高雄比照中央規定，宗教集會活動以線上直播方式為主，禁止入內參拜；高雄許多在地指標寺廟，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。