爸媽憂孩子無人顧 促托嬰中心復課

托育機構應早日復課！民眾黨立委邱臣遠與托育機構代表12日指出，指揮中心放寬休閒娛樂場所，但教育單位卻維持不開放，讓不少家長崩潰，因此提出3項訴求，包括衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案、勞動部等單位也要研議有薪照顧假，以及儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

微解封標準矛盾

民眾黨立委邱臣遠表示，指揮中心日前宣布微解封，適度開放的單位包含電影院、健身房等，卻沒有納入教育相關單位，如幼兒園、托嬰中心、安親班及補習班等，讓不少地方爸媽崩潰表示，「防疫照顧假已經請太久，復工的話孩子到底誰來顧？」

邱臣進一步指出，根據美國德州醫學會的建議，去電影院、健身房屬於染疫風險最高的類別；指揮中心開放了「染疫風險最高」的休閒娛樂場所，但教育相關單位卻不開放，顯示政策確實有所矛盾。另外，若孩子年齡越小，線上課程也越難取代實體課程與照顧，如托嬰中心無法進行線上課程與線上托嬰，因此大部分家長的托嬰需求根本無法滿足。

大愛托嬰中心負責人暨台北市托嬰協會監事蔣築諠則表示，在政府的微解封下，家長一則以喜，一則以憂，喜的是，終於可以回公司上班，憂的是，孩子不知道要由誰照顧，只能請特休或是育嬰假，但有的育嬰假業者可以不給薪，讓家長非常兩難，希望政府儘速想出配套措施。

提出三大訴求

中華孕嬰童教保聯合總會總會長侯美妗表示，最近接獲許多家長反映，防疫照顧假已經不能再延長，非常需要園方協助托育；台北市政府日前公告7月19日開放公托，她希望，「不只公托，私托也應復托」，並建議政府制定完善的指引辦法，例如提供園方每位員工一週兩劑的快篩試劑，也希望讓嬰幼兒同住人優先施打疫苗。

「現在就是政府成為爸媽後盾的最佳時機！」邱臣遠指出，政府應以保障孩子受教權，並讓「三明治世代」的家長們安心工作為方向，趕緊研議配套措施。他也提出三大訴求：一、衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案；二、勞動部等單位研議有薪照顧假；三、儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

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