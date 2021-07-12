快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

爸媽憂孩子無人顧 促托嬰中心復課

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
民眾黨立委邱臣遠表示，指揮中心日前宣布適度放寬限制單位，包含休閒娛樂場所，但托嬰中心等教育單位全都維持不開放，讓不少家長崩潰。（直播截圖）
民眾黨立委邱臣遠表示，指揮中心日前宣布適度放寬限制單位，包含休閒娛樂場所，但托嬰中心等教育單位全都維持不開放，讓不少家長崩潰。（直播截圖）

托育機構應早日復課！民眾黨立委邱臣遠與托育機構代表12日指出，指揮中心放寬休閒娛樂場所，但教育單位卻維持不開放，讓不少家長崩潰，因此提出3項訴求，包括衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案、勞動部等單位也要研議有薪照顧假，以及儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

微解封標準矛盾

民眾黨立委邱臣遠表示，指揮中心日前宣布微解封，適度開放的單位包含電影院、健身房等，卻沒有納入教育相關單位，如幼兒園、托嬰中心、安親班及補習班等，讓不少地方爸媽崩潰表示，「防疫照顧假已經請太久，復工的話孩子到底誰來顧？」

邱臣進一步指出，根據美國德州醫學會的建議，去電影院、健身房屬於染疫風險最高的類別；指揮中心開放了「染疫風險最高」的休閒娛樂場所，但教育相關單位卻不開放，顯示政策確實有所矛盾。另外，若孩子年齡越小，線上課程也越難取代實體課程與照顧，如托嬰中心無法進行線上課程與線上托嬰，因此大部分家長的托嬰需求根本無法滿足。

大愛托嬰中心負責人暨台北市托嬰協會監事蔣築諠則表示，在政府的微解封下，家長一則以喜，一則以憂，喜的是，終於可以回公司上班，憂的是，孩子不知道要由誰照顧，只能請特休或是育嬰假，但有的育嬰假業者可以不給薪，讓家長非常兩難，希望政府儘速想出配套措施。

提出三大訴求

中華孕嬰童教保聯合總會總會長侯美妗表示，最近接獲許多家長反映，防疫照顧假已經不能再延長，非常需要園方協助托育；台北市政府日前公告7月19日開放公托，她希望，「不只公托，私托也應復托」，並建議政府制定完善的指引辦法，例如提供園方每位員工一週兩劑的快篩試劑，也希望讓嬰幼兒同住人優先施打疫苗。

「現在就是政府成為爸媽後盾的最佳時機！」邱臣遠指出，政府應以保障孩子受教權，並讓「三明治世代」的家長們安心工作為方向，趕緊研議配套措施。他也提出三大訴求：一、衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案；二、勞動部等單位研議有薪照顧假；三、儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

2.4萬家庭好崩潰 調查顯示：八成家屬盼日照據點解封

微解封宜蘭縣議會恢復開會 加裝隔板消毒做足防疫準備

竹市明微解封 風景區、市集等仍封閉

明天微解封限制規範仍多 潘孟安：審慎以對

相關新聞

微解封似未解封 電影院復映與否心情也搖擺

明將微解封，但高雄各影城腳步不一，位在大立百貨的in89豪華影城已清消靜置中，預訂14日復映，台鋁影城暫不恢復，要等三級...

不怕微解封疫情蔓延 侯友宜：大家看法與中央完全不同

中央祭出「微解封」明日上路，新北市長侯友宜表示，台灣疫情能控制住都是因為民眾的體諒及配合，且大家看法都跟中央微解封不同，...

微解封明上路 時力：有政府會作圖導致更大混亂

中央流行疫情指揮中心公布的「微解封」指引明天上路，立法院時代力量黨團今舉行記者會批評，指引標準不一、中央地方溝通不足，亂...

澎湖明起開放餐廳「內用」 縣府稽查6業者均不符規定

中央流行疫情指揮中心13日起適度修改防疫管制，澎湖縣政府開放縣內餐廳有條件內用，今天已累計31家餐飲業者申請，今上午縣府...

爸媽憂孩子無人顧 促托嬰中心復課

托育機構應早日復課！民眾黨立委邱臣遠與托育機構代表12日指出，指揮中心放寬休閒娛樂場所，但教育單位卻維持不開放，讓不少家長崩潰，因此提出3項訴求，包括衛福部針對托嬰中心研議安心復課方案、勞動部等單位也要研議有薪照顧假，以及儘快提升教育從業人員疫苗覆蓋率。

微解封在即 高雄宮廟防疫從嚴仍不開放入內參拜

全國三級警戒延長，明天將微解封，高雄比照中央規定，宗教集會活動以線上直播方式為主，禁止入內參拜；高雄許多在地指標寺廟，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。