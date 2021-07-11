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鄭文燦籲開放幼兒園 減輕民眾負擔

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
桃園市長鄭文燦呼籲中央，針對幼兒園、長照機構等單位能儘速開放，減緩民眾壓力。（直播截圖）
桃園市長鄭文燦呼籲中央，針對幼兒園、長照機構等單位能儘速開放，減緩民眾壓力。（直播截圖）

「希望中央能儘速制定幼兒園統一開放的標準！」桃園市長鄭文燦11日表示，微解封沒有開放幼兒園、日照中心等機構，希望中央能儘速制定全國統一的開放規範，減輕民眾負擔。鄭文燦也宣布，桃園12日起開放67歲老人接種疫苗，14、15日則往下開放66、65歲的老人施打。

關鍵機構需逐步開放

鄭文燦宣布桃園新增2例確診，居家隔離259人。另外針對指揮中心微解封並未開放幼兒園、日照中心與長照機構等機構，鄭文燦呼籲中央能儘速制定全國統一的規範，讓這些機構在三級警戒延長期間，在安全的狀況下恢復營運，以減緩民眾負擔。

他直言，雖然確診數落在30個以內，但若各縣市分別單獨恢復營運，會讓風險高低不易判斷，因此希望相關開放規定能夠統一。鄭文燦也宣布，桃園市12日將開放67歲以上長者可施打疫苗，13日孕婦專案，14、15日則是66、65歲老人可施打，16日開始嫁接中央的疫苗預約系統。

單周施打6.4萬人

鄭文燦鼓勵第9、10類民眾登記施打，雖然前3輪都是AZ疫苗，但他強調，只要是經過合格認證的疫苗，都可以保護民眾降低感染，或是重症併發的機率。目前全國200多萬人登記中，桃園市就約有20萬人，預計1個禮拜可達到6.4萬人施打的量能，希望能儘速將疫苗施打率擴大。

針對外界關注的Garmin員工案，他說雖然北市府有疫調，不過需要將結果，以及匡列、隔離的名單告知桃園市政府，疫調的價值才不會打折；關於外界關注的華儲地勤確診群聚案，鄭文燦說，已有2607人採檢，這段時間有篩出2名確診者，而Garmin案有擴大框列527人，希望藉此儘速清零。

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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 鄭文燦 幼兒園

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