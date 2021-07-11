放權地方為甩鍋？ 阿中：是共同負責
「指引全國一致、細節地方訂定！」指揮中心指揮官陳時中否認三級微解封，將防疫決策權放權地方是甩鍋行為。面對國民黨黨主席江啟臣質疑中央卸責的指控，陳時中強調，微解封是在「中央與地方要共同負責的架構」下進行，也尊重各地方因應疫情與經濟做出的調整與決策。
地方紛紛逆時中
8 日指揮中心宣佈全台微解封指引，並規定在使用隔板、保持社交距離等條件下，可開放餐飲業者恢復內用，但各地方縣市紛紛「逆時中」，至 11 日止，僅有澎湖依循指引，開放業者恢復內用。
對此陳時中表示，「中央有標準後，地方依據該標準訂定符合執行面的措施」，本次延長三級、適度鬆綁有相關規定，地方則在考量防疫與應變能力後，因時、因地制訂相關規定，而這次的解封可見各縣市都很謹慎，指揮中心也都尊重地方作出的最終判斷。
江啟臣怒批甩鍋
然而，江啟臣 9 日透過臉書痛批，三級微解封要求地方政府自訂開放觀光、餐廳內用等規範，在中央主責防疫的職權上自相矛盾，中央政府的解封指引讓業者無所適從，而地方政府則是「有責無權」，怒轟解封規則毫無章法，「要扛責就甩鍋」、「是中央政府不敢扛責的偽解封」。
對於江啟臣的質疑，陳時中回應表示，「指引再怎麼改都是死的，運用的還是人」，而運用上勢必有認知誤差的存在，本次的指引將細節放權地方，是希望讓地方與中央共同為防疫負責，「為自己做的決定表現出負責任的態度」，否認江啟臣「甩鍋」的質疑。
▪【微解封】各縣市「微解封」一次看 全國剩這些地方餐飲可內用
▪【疫苗接種】何時輪到我打疫苗？圖表先看前面八類施打進度
▪【疫情專題】7月11日增28本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】北市聯合醫院篩檢驗出1人陽性 三立電視2員工確診
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言