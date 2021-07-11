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放權地方為甩鍋？ 阿中：是共同負責

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

「指引全國一致、細節地方訂定！」指揮中心指揮官陳時中否認三級微解封，將防疫決策權放權地方是甩鍋行為。面對國民黨黨主席江啟臣質疑中央卸責的指控，陳時中強調，微解封是在「中央與地方要共同負責的架構」下進行，也尊重各地方因應疫情與經濟做出的調整與決策。

地方紛紛逆時中

8 日指揮中心宣佈全台微解封指引，並規定在使用隔板、保持社交距離等條件下，可開放餐飲業者恢復內用，但各地方縣市紛紛「逆時中」，至 11 日止，僅有澎湖依循指引，開放業者恢復內用。

對此陳時中表示，「中央有標準後，地方依據該標準訂定符合執行面的措施」，本次延長三級、適度鬆綁有相關規定，地方則在考量防疫與應變能力後，因時、因地制訂相關規定，而這次的解封可見各縣市都很謹慎，指揮中心也都尊重地方作出的最終判斷。

江啟臣怒批甩鍋

然而，江啟臣 9 日透過臉書痛批，三級微解封要求地方政府自訂開放觀光、餐廳內用等規範，在中央主責防疫的職權上自相矛盾，中央政府的解封指引讓業者無所適從，而地方政府則是「有責無權」，怒轟解封規則毫無章法，「要扛責就甩鍋」、「是中央政府不敢扛責的偽解封」。

對於江啟臣的質疑，陳時中回應表示，「指引再怎麼改都是死的，運用的還是人」，而運用上勢必有認知誤差的存在，本次的指引將細節放權地方，是希望讓地方與中央共同為防疫負責，「為自己做的決定表現出負責任的態度」，否認江啟臣「甩鍋」的質疑。

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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 江啟臣 陳時中 微解封

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