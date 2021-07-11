順民意還是順時中？微解封全島受挫

無人遵守的微解封，讓指揮中心希望舒緩產業痛苦的美意盡失。特別是，其中開放餐廳內用，卻不允許5人室內聚會的規定矛盾，引發反彈，各地方政府都不願輕易開放。這也讓外界懷疑，是誰授權指揮官陳時中執行這個沒人願意配合的微解封？其決策過程是否曾請教專家、業者，是否傾聽過民意？指揮中心應與各界仔細討論，好制定新的解封方針才是。

民眾自行其是

指揮中心8日公佈外界睽違已久的微解封指引，但其中規定可以9人搭小巴旅行，卻不能舉行5人室內聚會；可以進入電影院、博物館，卻無法進入釣蝦場；開放健身房營業，卻又不讓同樣聚集人潮的幼兒園恢復營運；讓民間無所適從、罵聲連連，大家自立救濟下，有健身房業者寧願繼續休業、等待「大」解封。

尤其是指揮中心開放餐廳內用的規定，幾乎沒有地方首長願意跟隨。台北、新北紛表態不願跟進，綠營執政的桃園、高雄也宣布不跟隨中央開放內用，原本開放的台南隨後也急轉彎不開放。無人願意跟進的政策，為何當初還要制定？委實令人不解。

政策矛盾難解

相反的，此時正值暑假，家長們都希望幼兒園開業、減緩育兒負擔，且幼兒園老師都有接種疫苗了，指揮中心卻仍不願開放幼兒園，又為哪樁？面對微解封許多人數、業別的矛盾，指揮官陳時中也僅表示授權地方政府調整，行政院長蘇貞昌11日受訪時，還說地方政府收緊防疫的措施很好，這豈不更斲傷指揮中心的公信力？

民眾自然都希望政府能早日解封，讓產業可以儘速恢復營運，但因為疫苗施打有限、各地又還有隱藏感染源，指揮中心推行微解封，讓民眾自然會有疑慮，加上各種開放與否的指引綁手綁腳、漏洞百出，寧願等待較大幅度的鬆綁；地方政府也擔心疫情因微解封而擴散，除了澎湖以外的縣市都不願配合開放餐廳內用，指揮中心到底是否了解民眾想要的解封方式？

公開決策 與基層溝通

微解封的雜亂無章、標準不一，令人好奇決策過程怎麼做的？指揮中心實應進一步與各行各業、地方政府討論微解封，或是大解封該如何進行，才能讓決策更縝密。否則無人願意遵守的微解封，只會讓民眾更不滿政府，流失指揮中心的公信力，離解封的路則漸行漸遠。

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